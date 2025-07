Orbán Viktor milliók támogatásával küzd a magyarokért + videó

– Van majdnem kétmillió-kétszázezer ember, aki azt mondta, hogy egyetért a miniszterelnök és a kormány álláspontjával, és nemmel szavazott Ukrajna uniós tagságára – emlékeztetett Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött új videójában.

Így tud küzdeni Orbán VIktor Magyarország érdekeiért. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Nem tudom, láttátok-e a miniszterelnök nyilatkozatait, de amikor közölte, hogy 95 százalék nem, és ez kétmillió-kétszázezer embert jelent, akkor a hangulat nem volt olyan vidám Brüsszelben

– idézte fel a kommunikációs igazgató.

– A „Man of the match” díjat nem Orbán Viktornak ítélték Brüsszelben. Ugyanis ott született egy politikai döntés. Azért kell ezzel foglalkozni, mert az persze igaz, hogy Ukrajna semmilyen szempontból nem készült fel, de ez senkit nem érdekel – mutatott rá Menczer Tamás. Hangsúlyozta: született egy politikai döntés, amit el is mondtak. Be fogják hozni Ukrajnát az EU-ba, 2030, 2029, 2027, így jönnek előre a dátumok – tette hozzá.

– Azért volt szükség az állásfoglalásra, amit a Voks 2025 jelentett, hogy a miniszterelnök ezeket a csatákat meg tudja vívni – fejtette ki a kommunikációs igazgató.