Egymillió forint egyetlen nap alatt – Így kereshet vagyonokat Kollár Kinga az ingatlanjaival

Kollár Kingának, Magyar Péter fővárosi és EP-képviselőjének van mit a tejbe aprítania. A politikusnak több értékes ingatlanban is van tulajdonjoga, de lakások és családi házak is vannak a nevén, köztük az elhíresült madeirai lakóház, amiről most már azt is tudjuk, hogy 153 négyzetméteres. Továbbá a vagyonnyilatkozataiból az is kiderült, hogy éves szinten tetemes bevétele van szálláshely-szolgáltatásból is, a politikus felsorolása szerint Airbnb-ből, Booking.com-ból, Szállás.hu-ból stb – írja a Mandiner.

Kollár nyilvános profilja ITT érhető el, és már első ránézésre is kiderül, hogy igencsak impozáns lakásokat, házakat ad ki:

szám szerint 11 hirdetés közül választhatnak a vendégek.

A fővárosi képviselői vagyonnyilatkozatában azt írta, hogy e szolgáltatásból bruttó 1,1 és 3,4 millió forint közötti bevétele származik havonta. Míg az EP-s vagyonnyilatkozat B. részének I. pontjában – amely a megelőző három évre vonatkozik – még havi egy–ötmillió forint közötti összeget jelölt meg (ez egybeesik a fővárosi nyilatkozattal), a II. pontban – a nyilatkozattétel időpontjában – már hatmillió forintot.

Változatos fővárosi kínálat

Utánajártak annak, hogy mennyibe kerül a Kollár Kinga nevéhez köthető szálláshelyeken átlagosan egy éjszaka, illetve egy négynapos, három éjszakás foglalás, amely felölel egy hétvégét is. Budapesti ingatlanok esetén egy éjszaka 32 ezer és 88 ezer forint között mozog. Utóbbi ár egy három hálószobás, ötágyas társasházi lakásra vonatkozik.

Ebben a lakásban 9 vendég is kényelmes elfér. Fotó: képernyőfotó

A magyar fővárosi kínálatból ugyanakkor kiemelkedik egy hotellakás a Hősök tere és a Városliget közelségében, amelyről ráadásul Kollár Kinga azt hirdeti, LMBTQ-barát hely. Itt egy éjszakáért 460 ezer forintot kell fizetnie egy főnek, egy négynapos kiruccanás ezzel a szállással pedig majdnem 1,4 millió forintba kerül.

„Vadonatúj butiklakás, a múltbeli hagyományok és a modern dizájn kiváló keveréke”. Fotó: képernyőfotó

A hazai kiadó szállások közül érdekesség, hogy a mediterrán villaként hirdetett gödöllői ingatlannál nem tudtunk foglalni sem a nyár, sem az év hátralévő részére.

Vaskos fizetés egy nap alatt

A szállások között akad portugáliai ingatlan is, melynek terasza az óceánra néz, illetve onnan könnyen megközelíthető mind Funchal, mind Madeira szigete. Ezen apartmanokban egy éjszaka 44 ezer és 57 ezer forint között mozog. De amennyiben négy napot szeretnénk a mediterrán ország ezen részén tölteni, akkor 133 ezer és 173 ezer forint közötti összeget kell költenünk szállásra, amennyiben a Kollár Kinga hirdetéseit választjuk.

Kíváncsiságból végül kiszámolták, hogy egy jobb napon mennyit kereshet Kollár Kinga, ha valamennyi apartmanját és ingatlanát kiadja. Kiderült, hogy csak a kilenc foglalható ingatlan napi díjaiból több mint 1 110 000 forintos bevétel jön össze – egyetlen nap alatt! Tehát 24 óra alatt egy egész magyar család megélhetését biztosító vaskos havi fizetésnek megfelelő összeget tud zsebre tenni a kórházak felújításának gáncsolása miatt örvendező képviselő.