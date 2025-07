Rapid Extra – Orbán Viktor nézőpontja: Kész, Brüsszel letette a sakktáblára a bábjait + videó 

A magyar miniszterelnök ezúttal is több témát érintett, először is szót ejtett a szűnni nem akaró, Magyarországgal szembeni, külföldről szervezett befolyásszerzési kísérletekről. Orbán Viktor kijelentette, ahogy 2015 környékén menekültügyben, Ukrajna ügyében is a magyar álláspontot igazolja majd az idő. A magyar kormány dolgát nehezíti, hogy Brüsszel folyamatosan igyekszik aláásni a szuverén nemzetek gondolatára épülő magyar politikát, erre pedig több eszközzel is operálhat lehet a nemzetközi balliberális oldal: jogellenességgel vagy befolyásszerzéssel.

Brüsszel elsődleges megközelítése egyértelműen a magyar kormány leváltása lenne, ehhez pedig már régen megszületett a mesterterv, amely most Magyar Péter és a Tisza Párt arculati elemeivel lett újracsomagolva.

Ukrajna esetében már láthattuk, hova vezethet az, ha kiszámíthatatlan, a haza érdekét nem előtérbe helyező bábok kerülnek hatalomra. Ha ez a terv nem sikerül, Von der Leyenék akár a magyar vétót figyelmen kívül hagyva tolhatnák át az Ukrajna EU-s csatlakozására vonatkozó tervet, ez viszont az unió szabályrendszerének teljes szétesésével járna.

Orbán Viktor felhívta rá a figyelmet, egyetlen tagállam véleményét sem lehet szőnyeg alá seperni, főleg nem abban az esetben, ha egyértelmű felhatalmazás áll mögötte az emberek részéről. Leszögezte, ha az EU magyar mintára megkérdezné a kontinensen élő embereket arról, hogy támogatják-e Ukrajna csatlakozását, akkor ők is egyértelműen elutasító választ kapnának – Brüsszel pedig okkal nem a demokratikus utat választja.

A miniszterelnök szólt a pride-ról is, amelynek kapcsán kijelentette, Magyarországon továbbra is a 2022-es népszavazáson elfogadott nézőpont érvényes.

A magyarok többsége elutasítja az LMBTQ-propagandát az iskolákban és az utcákon, egyúttal szabadság van: mindenkinek szíve joga azt szeretni, akit akar, de a többségi érdeket és a normalitást sohasem lehet a háttérbe szorítani. Orbán Viktor kitért arra is, hogy látott aggasztó jeleket a pride alatt.

Felidézte egy, a rendezvényen megszólaló tanár szavait, aki azt állította, hogy szabályok ide vagy oda, ő továbbra is aktívan igyekszik érzékenyíteni a tanítványait. Részletek a Rapid Extra – Orbán Viktor nézőpontja legújabb adásában.