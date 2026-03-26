Itt ütlek agyon! – így fenyegette egy agresszív, ellentüntető férfi a Mandiner munkatársát, Gulyás Virágot

Orbán Viktor országjárása során Törökszentmiklósra érkezett, ahol a rendezvényről tudósítani szándékozó riporternőbe belekötött egy agresszív férfi.

Húzzál el a pi…ba! – ezzel a felütéssel kezdődött a konfliktus. Az ellentüntető ugyanis így szólította meg a Mandiner riporternőjét, Gulyás Virágot, ami azon a videón is jól látszik, amit a portál osztott meg az esetről.

Itt ütlek agyon! A k…va anyádat!

– harsogta a férfi, aki azt is hozzátette: Ri…nc!

