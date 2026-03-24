Ez áll a tiszás agresszió hátterében: választási kudarcra készül Magyar Péter

A 2026-os választások közeledtével egyre élesebbé válik a politikai közbeszéd Magyarországon. Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója lapunknak arról beszélt, hogy a Tisza Párt kommunikációs stratégiája tudatosan épít a konfliktusokra, a háttérben ugyanis csúfos választási vereségre készülnek.

A szakértő szerint a Tisza-táborban tapasztalható agresszív hangnem elsődlegesen a párt vezetésének politikai döntéseiből fakad. Úgy véli, ennek hátterében az áll, hogy a párt több, a magyar társadalmat leginkább foglalkoztató kérdésben – például a migráció vagy a háború ügyében – nem tud a többségi véleménnyel összehangolható álláspontot képviselni. Ez a helyzet – tette hozzá – beszűkíti a politikai mozgásteret, és más típusú kampányeszközök alkalmazását teszi szükségessé.

Talabér Krisztián kifejtette: a Tisza Párt stratégiájának középpontjában a kormányellenes hangulat folyamatos fenntartása, valamint a politikai törésvonalak élezése áll. Ez szerinte lényegében a társadalmi megosztottság erősítésére épít, amely rövid távon hatékony lehet a saját tábor mozgósításában, ugyanakkor hosszabb távon komoly kockázatokat hordoz. Hangsúlyozta, hogy ez a kommunikáció nem csupán retorikai szinten jelenik meg, hanem a szimpatizánsok viselkedésében is visszaköszön, a verbális támadásoktól egészen a fizikai konfrontációkig.

A kutatási igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a fajta, rendszerszintű politikai agresszió korábban nem volt meghatározó eleme a magyar politikának.

Megfogalmazása szerint inkább egy nemzetközi mintázat átvételéről van szó, amelyet gyakran az úgynevezett Alinsky-módszerrel hoznak összefüggésbe, és amelynek lényege a konfliktusok tudatos generálása politikai haszonszerzés céljából.

Talabér úgy látja, hogy a Tisza Párt kommunikációja különösen akkor radikalizálódik, amikor nem képes uralni a politikai napirendet. Az elmúlt hetek példáját említve rámutatott: a kormányoldal olyan, a választók számára kiemelten fontos témákat tudott fókuszba helyezni, mint az energiabiztonság, az ukrán nyomásgyakorlással szembeni fellépés vagy a háborúból való kimaradás. Ezekben a kérdésekben – hangsúlyozta – a kormánypártok álláspontja jelentős mértékben egybeesik a társadalmi többség véleményével.