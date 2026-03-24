Ez áll a tiszás agresszió hátterében: választási kudarcra készül Magyar Péter

A közelgő választási kampány nem csupán programok és ígéretek versenyét hozza el, hanem a politikai kommunikáció stílusának ütközését is – erről beszélt lapunknak Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója szerint a Tisza Párt egyre konfrontatívabb stratégiája arra utal, hogy Magyar Péter egy esetleges vereségre készül, miközben ez a hangnem rövid távon mozgósíthat, hosszabb távon azonban korlátozhatja a politikai bővülést.

Gábor Márton
2026. 03. 24. 4:45
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A 2026-os választások közeledtével egyre élesebbé válik a politikai közbeszéd Magyarországon. Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója lapunknak arról beszélt, hogy a Tisza Párt kommunikációs stratégiája tudatosan épít a konfliktusokra, a háttérben ugyanis csúfos választási vereségre készülnek.

A szakértő szerint a Tisza-táborban tapasztalható agresszív hangnem elsődlegesen a párt vezetésének politikai döntéseiből fakad. Úgy véli, ennek hátterében az áll, hogy a párt több, a magyar társadalmat leginkább foglalkoztató kérdésben – például a migráció vagy a háború ügyében – nem tud a többségi véleménnyel összehangolható álláspontot képviselni. Ez a helyzet – tette hozzá – beszűkíti a politikai mozgásteret, és más típusú kampányeszközök alkalmazását teszi szükségessé.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Forrás: Mediaworks

Talabér Krisztián kifejtette: a Tisza Párt stratégiájának középpontjában a kormányellenes hangulat folyamatos fenntartása, valamint a politikai törésvonalak élezése áll. Ez szerinte lényegében a társadalmi megosztottság erősítésére épít, amely rövid távon hatékony lehet a saját tábor mozgósításában, ugyanakkor hosszabb távon komoly kockázatokat hordoz. Hangsúlyozta, hogy ez a kommunikáció nem csupán retorikai szinten jelenik meg, hanem a szimpatizánsok viselkedésében is visszaköszön, a verbális támadásoktól egészen a fizikai konfrontációkig.

A kutatási igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a fajta, rendszerszintű politikai agresszió korábban nem volt meghatározó eleme a magyar politikának. 

Megfogalmazása szerint inkább egy nemzetközi mintázat átvételéről van szó, amelyet gyakran az úgynevezett Alinsky-módszerrel hoznak összefüggésbe, és amelynek lényege a konfliktusok tudatos generálása politikai haszonszerzés céljából.

Talabér úgy látja, hogy a Tisza Párt kommunikációja különösen akkor radikalizálódik, amikor nem képes uralni a politikai napirendet. Az elmúlt hetek példáját említve rámutatott: a kormányoldal olyan, a választók számára kiemelten fontos témákat tudott fókuszba helyezni, mint az energiabiztonság, az ukrán nyomásgyakorlással szembeni fellépés vagy a háborúból való kimaradás. Ezekben a kérdésekben – hangsúlyozta – a kormánypártok álláspontja jelentős mértékben egybeesik a társadalmi többség véleményével.

Ezzel szemben a Tisza Párt nem tudott többségi alternatívát kínálni, ami a szakértő szerint hozzájárult a kommunikáció radikalizálódásához. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ez a stratégia könnyen kontraproduktívvá válhat.

Talabér Krisztián úgy véli, bár az éles hangvétel alkalmas lehet a kormányellenes törzsszavazók mozgósítására, a bizonytalan vagy mérsékelt választók megszólításában már kevésbé hatékony. Szerinte a túlzott konfrontáció elidegenítheti azokat a választókat, akik inkább stabilitást és kiszámíthatóságot keresnek.

A szakértő ezzel összefüggésben kiemelte: a kormánypártok kommunikációja egyre inkább a politikai centrum felé irányul, ami lehetőséget teremt számukra a szélesebb társadalmi rétegek elérésére. Úgy látja, ez a stratégiai különbség a kampány előrehaladtával tovább erősödhet.

Mint ismert, az elmúlt időszakban megsokasodtak a kormánypártokat támogató választók elleni erőszakos cselekmények. Ennek részeként március elején rálőttek egy fideszes aktivistára. Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője korábban arról számolt be, 

egy önkéntesre lövést adtak le, miközben házról házra járva kopogtatott.

A kormányszóvivő szerint az ilyen esetek mögött az a politikai agresszió és gyűlölködés áll, amely szerinte az utóbbi időben erősödött fel.

Ide vezet Magyar Péter és az az agresszió és az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával

– mondta. Vitályos Eszter a videóhoz írt bejegyzésében hangsúlyozta: „Elég az erőszakból! Eddig és ne tovább!”

Gázpisztollyal adtak le lövést

Vitályos Eszter egy másik videóban felhívta az érintett aktivistát, aki beszámolt arról, hogy aláírásgyűjtés céljából egy többlakásos házba csengetett be. A bemutatkozás után a felkeresett fél egy pillanatra türelmet kért, majd kihajolt az ablakon.

Ekkor egy gázriasztó pisztollyal lövést adott le a térség fideszes országgyűlési képviselőjelölt aktivistájára.

Szerencsére Vitályos Eszter segítőjének sikerült elszaladnia, sérülés nem érte. A kormánypárti politikus azt kérte a fiatalembertől, hogy feltétlenül tegyen feljelentést a rendőrségen.

Amint arról a tegnapi napon beszámoltunk, letartóztatott a bíróság egy hódmezővásárhelyi férfit, aki az egyik közösségi oldalon kommentelt egy hazai párt rendezvényéről szóló bejegyzést. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség közölte, a terhelt nyilvános posztjai azt tartalmazták, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni, „leülik a büntetést, így mutatnak példát a világnak”.

A főügyészség a

terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt

folyamatban lévő bűnügyben, a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű terhelt letartóztatásának az elrendelését.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását, az ügyészi indítvánnyal egyezően, egy hónap időtartamra elrendelte.

Az ügyészség közleménye a párt nevét ugyan nem tartalmazza, de nem nehéz kitalálni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának hódmezővásárhelyi állomásáról szólt a bejegyzés, amelyhez a férfi kommentelt.

Szinte minden hétre jut egy tiszás fenyegetés

Nem ez az első alkalom, hogy tiszások komolyan fenyegetik Orbán Viktort vagy kormányának tagjait, illetve a fideszeseket.

Nemrégiben például megdöbbentő válaszokat adtak a 444.hu stábjának a Tisza Párt demonstrációján felvonuló szimpatizánsok. Többen is azt állították, amennyiben nem a Tisza Párt nyeri meg a választást, erőszakos tüntetéseket fognak kezdeményezni, mások pedig öngyilkossággal fenyegetőztek.

Egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban pedig sokkoló tartalmak jelentek meg: a bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak. A csoportban nemrégiben egy olyan fotó jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak a miniszterelnök fejére.

A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok, volt például, aki ukrán mesterlövészt akart küldeni a kormányfőre.

Magyar Pétertől sem áll messze a fenyegetés, a Tisza Párt kormányázásra készülő és állítólag szeretetországra vágyó elnöke nekifeszült már a bíróságoknak, a sajtónak, de fenyegette már meg gyermekotthon vezetőjét, lengyel politikust vagy éppen azt a tőzsdefelügyeleti munkatársat, aki a bennfentes kereskedés gyanúját felvető ügyletét vizsgálta. Politikai ellenfeleinek pedig egyenesen börtönt helyezett kilátásba.

A fenyegetéseknek különös élt ad, hogy Magyar Péter bizalmi embere, a fegyverrel járkáló Ruszin-Szendi Romulusz viszkető tenyérről, benne munkáló gyűlöletről beszél, és arról, hogy minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet. Ezeket részletesen összefoglaltuk ebben a cikkben.

Az ukránok is fenyegetőznek

Az utóbbi időben pedig megszaporodtak az életveszélyes fenyegetések Ukrajna felől is.

Az ukránok egyre durvább és elképesztőbb módon fenyegetik Orbán Viktort és a miniszterelnök családját. Zelenszkij halálosan fenyegeti a magyar kormányfőt, az ukránpárti propagandasajtó pedig eközben önmerényletről hallucinál. Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli,

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor »megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak«, hogy felhívják és »a saját nyelvükön beszéljenek vele«.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

