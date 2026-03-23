Rendkívüli

Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások

fenyegetésTisza PártOrbán ViktorVálasztás 2026országjárásMolotov-koktélMagyar Péter

Épül a szeretetország, ezúttal Molotov-koktéllal fenyegetőzött egy tiszás

A közösségi oldalon kommentelt az a férfi, aki Molotov-koktélt akart a tömegbe dobni vasárnap Hódmezővásárhelyen. Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt már le is tartóztatták egy hónapra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 11:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Letartóztatott a bíróság egy hódmezővásárhelyi férfit, aki az egyik közösségi oldalon kommentelt egy hazai párt rendezvényéről szóló bejegyzést – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. A terhelt nyilvános posztjai azt tartalmazták, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni, „leülik a büntetést, így mutatnak példát a világnak”.

Miskolc, 2026. március 21. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren 2026. március 21-én. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Molotov-koktélt akart dobni a tömegbe egy férfi (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A főügyészség a

terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt

folyamatban lévő bűnügyben, a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű terhelt letartóztatásának az elrendelését.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását, az ügyészi indítvánnyal egyezően, egy hónap időtartamra elrendelte.

Az ügyészség közleménye a párt nevét ugyan nem tartalmazza, de nem nehéz kitalálni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának hódmezővásárhelyi állomásáról szólt a bejegyzés, amelyhez a férfi kommentelt.

 

Szinte minden hétre jut egy tiszás fenyegetés

Nem ez az első alkalom, hogy tiszások komolyan fenyegetik Orbán Viktort vagy kormányának tagjait, illetve a fideszeseket.

Nemrégiben például megdöbbentő válaszokat adtak a 444.hu stábjának a Tisza Párt demonstrációján felvonuló szimpatizánsok. Többen is azt állították, amennyiben nem a Tisza Párt nyeri meg a választást, erőszakos tüntetéseket fognak kezdeményezni, mások pedig öngyilkossággal fenyegetőztek.

Egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban pedig sokkoló tartalmak jelentek meg: a bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak. A csoportban nemrégiben egy olyan fotó jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak a miniszterelnök fejére.

A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok, volt például, aki ukrán mesterlövészt akart küldeni a kormányfőre.

Magyar Pétertől sem áll messze a fenyegetés, a Tisza Párt kormányázásra készülő és állítólag szeretetországra vágyó elnöke nekifeszült már a bíróságoknak, a sajtónak, de fenyegette már meg gyermekotthon vezetőjét, lengyel politikust vagy éppen azt a tőzsdefelügyeleti munkatársat, aki a bennfentes kereskedés gyanúját felvető ügyletét vizsgálta. Politikai ellenfeleinek pedig egyenesen börtönt helyezett kilátásba.

A fenyegetéseknek különös élt ad, hogy Magyar Péter bizalmi embere, a fegyverrel járkáló Ruszin-Szendi Romulusz viszkető tenyérről, benne munkáló gyűlöletről beszél, és arról, hogy minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet. Ezeket részletesen összefoglaltuk ebben a cikkben.

 

Az ukránok is fenyegetőznek

Az utóbbi időben pedig megszaporodtak az életveszélyes fenyegetések Ukrajna felől is.

Az ukránok egyre durvább és elképesztőbb módon fenyegetik Orbán Viktort és a miniszterelnök családját. Zelenszkij halálosan fenyegeti a magyar kormányfőt, az ukránpárti propagandasajtó pedig eközben önmerényletről hallucinál. Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy reméli,

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor »megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak«, hogy felhívják és »a saját nyelvükön beszéljenek vele«.

 

Borítókép: Tömeg a miniszterelnök hódmezővásárhelyi látogatásán (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal Kommunkációs Főosztály)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekpanyi szabolcs

Hazaáruló gazemberek és komplett idióták

Bayer Zsolt avatarja

A hazaáruló gazemberek tenyészhelye az ellenzék köreiben, illetve az ellenzéki sajtó berkein belül keresendő és található.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
