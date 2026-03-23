Épül a szeretetország, ezúttal Molotov-koktéllal fenyegetőzött egy tiszás

Letartóztatott a bíróság egy hódmezővásárhelyi férfit, aki az egyik közösségi oldalon kommentelt egy hazai párt rendezvényéről szóló bejegyzést – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. A terhelt nyilvános posztjai azt tartalmazták, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni, „leülik a büntetést, így mutatnak példát a világnak”.

Molotov-koktélt akart dobni a tömegbe egy férfi (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A főügyészség a

terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt

folyamatban lévő bűnügyben, a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű terhelt letartóztatásának az elrendelését.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását, az ügyészi indítvánnyal egyezően, egy hónap időtartamra elrendelte.

Az ügyészség közleménye a párt nevét ugyan nem tartalmazza, de nem nehéz kitalálni, hogy Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának hódmezővásárhelyi állomásáról szólt a bejegyzés, amelyhez a férfi kommentelt.

Szinte minden hétre jut egy tiszás fenyegetés

Nem ez az első alkalom, hogy tiszások komolyan fenyegetik Orbán Viktort vagy kormányának tagjait, illetve a fideszeseket.

Nemrégiben például megdöbbentő válaszokat adtak a 444.hu stábjának a Tisza Párt demonstrációján felvonuló szimpatizánsok. Többen is azt állították, amennyiben nem a Tisza Párt nyeri meg a választást, erőszakos tüntetéseket fognak kezdeményezni, mások pedig öngyilkossággal fenyegetőztek.

Egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban pedig sokkoló tartalmak jelentek meg: a bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak. A csoportban nemrégiben egy olyan fotó jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak a miniszterelnök fejére.

A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok, volt például, aki ukrán mesterlövészt akart küldeni a kormányfőre.

Magyar Pétertől sem áll messze a fenyegetés, a Tisza Párt kormányázásra készülő és állítólag szeretetországra vágyó elnöke nekifeszült már a bíróságoknak, a sajtónak, de fenyegette már meg gyermekotthon vezetőjét, lengyel politikust vagy éppen azt a tőzsdefelügyeleti munkatársat, aki a bennfentes kereskedés gyanúját felvető ügyletét vizsgálta. Politikai ellenfeleinek pedig egyenesen börtönt helyezett kilátásba.