Ukrán mesterlövészt küldene az egyik tiszás aktivista Orbán Viktorra

Sokkoló tartalmak jelentek meg egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban: a bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Az ügy különösen súlyos annak fényében, hogy
az érintett közösség tagjai között – mások mellett – ott van Petrovszki Krisztián is, aki a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője.
Célkereszt Orbán Viktor fején
A beszámolók szerint a csoportban két hete egy olyan bejegyzés jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére. A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok.
A Tűzfalcsoport által közzétett képernyőfotók szerint több kommentelő nyíltan erőszakra utaló, sokszor kifejezetten durva és vállalhatatlan megjegyzéseket tett.
Egy hozzászóló például így fogalmazott:
„Húzd meg a ravaszt. Jó az irányzék.”
Egy másik kommentben ez szerepelt:
„A gömb, alsó része, közepe! Így tanultam! Pont.”
Illetve ilyen rövid szöveg is megtalálható a hozzászólások között:
„Mint a dúvadat.”
Volt, aki képet is megosztott:
A miniszterelnök halálát és kivégzését emlegető kommentek közül különösen kirívó Sz. László hozzászólása, amelyben a tiszás vállalkozó ukrán mesterlövész bevetéséről írt Orbán Viktor ellen.
A történtek kapcsán felmerül a kérdés: valóban ez lenne az a „szeretetország”, amelyről a Tisza Párt beszél? Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen hangnem uralkodik Magyar Péterék közösségében.
Borítókép: Célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére, utána pedig a bejegyzés alatt elszabadult a pokol. (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!