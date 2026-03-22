orbán viktortisza párttűzfalcsoport

Ukrán mesterlövészt küldene az egyik tiszás aktivista Orbán Viktorra

Durva, erőszakos hangvételű kommentek lepték el egy Tisza Pártot támogató Facebook csoport bejegyzését.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 11:20
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokkoló tartalmak jelentek meg egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban: a bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Az ügy különösen súlyos annak fényében, hogy 

az érintett közösség tagjai között – mások mellett – ott van Petrovszki Krisztián is, aki a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője.

Petrovszki Krisztián, a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője Fotó: Facebook

 

Célkereszt Orbán Viktor fején

A beszámolók szerint a csoportban két hete egy olyan bejegyzés jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére. A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok. 

A Tűzfalcsoport által közzétett képernyőfotók szerint több kommentelő nyíltan erőszakra utaló, sokszor kifejezetten durva és vállalhatatlan megjegyzéseket tett.

Egy hozzászóló például így fogalmazott:

„Húzd meg a ravaszt. Jó az irányzék.”

Egy másik kommentben ez szerepelt:
„A gömb, alsó része, közepe! Így tanultam! Pont.”

Illetve ilyen rövid szöveg is megtalálható a hozzászólások között: 
„Mint a dúvadat.”

Volt, aki képet is megosztott:

A miniszterelnök halálát és kivégzését emlegető kommentek közül különösen kirívó Sz. László hozzászólása, amelyben a tiszás vállalkozó ukrán mesterlövész bevetéséről írt Orbán Viktor ellen.

A történtek kapcsán felmerül a kérdés: valóban ez lenne az a „szeretetország”, amelyről a Tisza Párt beszél? Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen hangnem uralkodik Magyar Péterék közösségében.

Borítókép: Célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére, utána pedig a bejegyzés alatt elszabadult a pokol. (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Átláthatóság vagy homály

Kondor Katalin avatarja

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.