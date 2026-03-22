Ukrán mesterlövészt küldene az egyik tiszás aktivista Orbán Viktorra

Sokkoló tartalmak jelentek meg egy, a Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban: a bejegyzések alatt Orbán Viktor elleni erőszakos, gyűlöletkeltő hozzászólások sorakoznak – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Az ügy különösen súlyos annak fényében, hogy

az érintett közösség tagjai között – mások mellett – ott van Petrovszki Krisztián is, aki a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője.

Petrovszki Krisztián, a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője

Célkereszt Orbán Viktor fején

A beszámolók szerint a csoportban két hete egy olyan bejegyzés jelent meg, amelyen célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére. A poszt alatt ezt követően elszabadultak az indulatok.

A Tűzfalcsoport által közzétett képernyőfotók szerint több kommentelő nyíltan erőszakra utaló, sokszor kifejezetten durva és vállalhatatlan megjegyzéseket tett.

Egy hozzászóló például így fogalmazott:

„Húzd meg a ravaszt. Jó az irányzék.”

Egy másik kommentben ez szerepelt:

„A gömb, alsó része, közepe! Így tanultam! Pont.”

Illetve ilyen rövid szöveg is megtalálható a hozzászólások között:

„Mint a dúvadat.”

Volt, aki képet is megosztott:

A miniszterelnök halálát és kivégzését emlegető kommentek közül különösen kirívó Sz. László hozzászólása, amelyben a tiszás vállalkozó ukrán mesterlövész bevetéséről írt Orbán Viktor ellen.

A történtek kapcsán felmerül a kérdés: valóban ez lenne az a „szeretetország”, amelyről a Tisza Párt beszél? Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen hangnem uralkodik Magyar Péterék közösségében.

