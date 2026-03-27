Máris kezdődik a nagyhét, itt a menetrend

Virágvasárnappal elkezdődik a nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül elvezeti a híveket feltámadásának ünnepére, a húsvétra. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a keresztények – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményében.

A virágvasárnapi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik. A hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia részeként a pap megáldja a barkaágakat.

Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Krisztus szenvedéstörténete, a passió. A katolikus egyház ezzel kifejezi a hitét, hogy a jeruzsálemi bevonulás a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd a feltámadásával teljesedik be.

„Ezáltal hozza el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja” – olvasható az MKPK közleményében.