Menczer Tamás: Ezért akarja eltörölni Kapitány István a rezsicsökkentést!

– Tudod miért akarja Kapitány István leválasztani Magyarországot az olcsó orosz energiáról ? – tette fel a kérdést Menczer Tamás a videójában. A Fidesz kommunikációs igazgatója válaszul kifejtette: Kapitány Istvánnak, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjének Shell-részvényei vannak. Menczer Tamás elmondta:
Ha nem veszünk olcsó energiát az oroszoktól, majd vehetünk drágán a Shelltől. Fizethetnéd az ezerforintos benzint és a háromszoros rezsit. Kapitány István pedig a meglévő milliárdjai mellé további milliárdokat tudna keresni. Bujdosó Andrea tiszás politikusnak pedig 12 322 darab Shell-részvénye van.
Kapitány István maga jelentette be, hogy eltörölné az üzemanyagok védett árát. A globális olajipari vállalat egykori alelnöke, a Tisza Párt politikusa úgy fogalmazott:
Egyszerűbbé kell tenni az állam működését! Kevesebb különadóra, árstopra és árrésstopra van szükség.
