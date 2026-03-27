Orbán Balázs a Tiszáról: Ha rajtuk múlna, hamarosan jönne az ezerforintos benzinár

„Kapitány István bevallotta: kivezetnék a védett árat!” – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a legutóbbi Facebook-bejegyzésében.

Az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet miatt az olajárak folyamatosan emelkednek. A magyar kormány, hogy megvédje az embereket, védett árat vezetett be a benzinre és a dízelre 595, illetve 615 forinton. A jelenlegi piaci árak 691 és 781 forint, autópálya mellett 741 és 831 – emlékeztetett Orbán Balázs.

Úgy folytatta: a Tisza Párt vezetője, a globális energiamultitól érkező Kapitány István a minap bejelentette, hogy a Tisza kivezetné a védett árakat. Vagyis a magyar emberek jelenleg akár 216 forinttal fizetnének többet az üzemanyagért.

A Tisza az energiamultik érdekeit védi a magyar emberekkel szemben. Ha rajtuk múlna, hamarosan jönne az ezerforintos benzinár. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

– zárta a mondandóját a politikus.