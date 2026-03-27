Orbán BalázsbenzinárstopKapitány István

Orbán Balázs a Tiszáról: Ha rajtuk múlna, hamarosan jönne az ezerforintos benzinár

Orbán Balázs szerint a kormány által bevezetett árkorlátozás védi a magyar családokat, míg a Tisza Párt – élén Kapitány Istvánnal – megszüntetné azt, ami jelentős drágulást hozhatna a kutakon.

Kapitány István
„Kapitány István bevallotta: kivezetnék a védett árat!” – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a legutóbbi Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Fotó: MTI/Purger Tamás

Az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet miatt az olajárak folyamatosan emelkednek. A magyar kormány, hogy megvédje az embereket, védett árat vezetett be a benzinre és a dízelre 595, illetve 615 forinton. A jelenlegi piaci árak 691 és 781 forint, autópálya mellett 741 és 831 – emlékeztetett Orbán Balázs.

Úgy folytatta: a Tisza Párt vezetője, a globális energiamultitól érkező Kapitány István a minap bejelentette, hogy a Tisza kivezetné a védett árakat. Vagyis a magyar emberek jelenleg akár 216 forinttal fizetnének többet az üzemanyagért.

 

A Tisza az energiamultik érdekeit védi a magyar emberekkel szemben. Ha rajtuk múlna, hamarosan jönne az ezerforintos benzinár. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

– zárta a mondandóját a politikus.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu