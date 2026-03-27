Pintér Sándor: Szabó Bence volt rendőr századost a rendőrségen belül is árulónak tartják

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Szijjártó Péter külügyminiszter és Kövér László házelnök után ezúttal Pintér Sándor volt Takács Péter választókerületi elnök, országgyűlési képviselőjelölt vendége Pápán. A fórumon a belügyminiszter szót ejtett a tiszás ügynökbotrányról is, de előtte kitért a nemzetközi, az országos és a Veszprém vármegyei droghelyzetre – tudósított a Veol.hu.

Pintér Sándor belügyminiszter Pápán. Fotó Veol.hu/Haraszti Gábor

Magyarország az egyik legszigorúbb drogügyi szabályozást alkalmazza

Európa nem tudja megfelelően kezelni a kábítószer-problémát, miközben Magyarországon egyre fiatalabb korban jelennek meg a drogfogyasztók, akár már általános iskolás korban is – hívta fel a figyelmet Pintér Sándor. Hangsúlyozta, hogy hazánk az egyik legszigorúbb drogügyi szabályozást alkalmazza, amelynek eredményeként 2025 óta tízezer eljárás indult, öt tonna kábítószert foglaltak le és több száz terjesztőt elfogtak.

A belügyminiszter a határvédelem kérdésével kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy Magyarország a schengeni egyezmény szabályainak megfelelően védi az Európai Unió külső határait, még akkor is, ha ezért egymillió eurót kell fizetnie. Úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi helyzet, különösen egy esetleges iráni eszkaláció újabb migrációs hullámot indíthat el, amire az országnak fel kell készülnie.

Beszédében érintette az egészségügy és az oktatás helyzetét is, kiemelve, hogy a pedagógusok átlagbére jelentősen emelkedett, és jelenleg már eléri a 950 ezer forintot. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy továbbra is nagy szükség van pedagógusokra, és az oktatási rendszer működéséhez elengedhetetlen a megfelelő jelenlét és terhelhetőség.

Az eseményen szóba került a politikai közbeszéd állapota is, amellyel kapcsolatban Pintér Sándor azt mondta, bízik abban, hogy a kampány nem durvul tovább, és minden politikai szereplőtől józanságot vár. Kiemelte azt is, hogy

a rendőrségnek minden körülmények között pártpolitikától mentesen kell működnie, és a rendőrök nem folytathatnak politikai tevékenységet.

Tiszás ügynökbotrány és ukrán fenyegetések

Pintér Sándor a tiszás kémbotrány kapcsán megemlítette Panyi Szabolcs nevét is, akiről azt mondta,

ha bárki törvénybe ütköző cselekményt követ el, annak következményei vannak, függetlenül attól, milyen foglalkozást űz.

Hozzátette, hogy minden ilyen ügyben az illetékes hatóságok feladata a vizsgálat lefolytatása.