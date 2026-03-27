Mozgásban – Magyarország mint alternatíva + videó

– Magyarországon túlmutató jele van az idei választásoknak – fogalmazott Bóka János európai ügyekért felelős miniszter G. Fodor Gábor kérdésére a Mozgásban című podcast műsorban.

A XXI. Század Intézet elemző adásának tavaszi évada a választásokra tekint előre.

Lesz vagy lehet-e Magyarországnak szuverén kormánya? Ezzel kezdte a műsort a műsorvezető és vendége. Bóka János kiemelte, az a kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e, hogy ha valamelyik tagállam elképzelése eltér Brüsszel vagy a fősodor álláspontjától, akkor megőrizze a hatalmát. G. Fodor Gábor rákérdezett, hogy a Brüsszelben érvényesülő „természeti törvények” ellen kellene-e politizálni. Bóka János erre úgy reagált, a nemzeti szuverén kormány Brüsszelre nem mint célra, hanem mint eszközre tekint a nemzeti prioritások megvalósítása érdekében. Hozzátette, itt nem arról van szó, hogy van egy tagállam, amely különc, mert máshogy viszonyul az európai integrációhoz, hanem az a probléma brüsszeli szempontból, hogy ez egy alternatíva, mert van egy kormány, amelyik más stratégiát visz, mint a legtöbb tagállam, és a támadások ellenére még mindig talpon van, és van, amit fel tud mutatni. G. Fodor Gábor ezt úgy fordította le, hogy mindent elkövetnek azért, hogy ebből ne legyen precedens.

Bóka János elmondta, eddig azt láthattuk, hogy rendkívül költségessé tették a különutas politikát.

Példaként hozta, hogy azért fizetünk napi egymillió eurót, mert nem engedünk be migránsokat, amit Magyarország vállal is, de idesorolta a kötelezettségszegési és egyéb eljárásokat is, amelyeknek szintén van költsége. Amikor Brüsszel rájött, hogy ezzel nem mennek semmire, jöttek más nyomásgyakorlások, fenyegetések, mint a szavazati jog elvétele vagy éppen a kizárás. Most már a választás kapcsán külföldi hírszerzői tevékenységekről beszélhetünk, amely hazánk szuverenitásába avatkozik be. Sötét a háttér, de hogy mi jöhet még, ha nem teljesülnek a brüsszeli elvárások, az adásból részletesen kiderül.



