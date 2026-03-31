Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

orbán balázstisza pártVálasztás 2026energiaátállás

Orbán Balázs: A magyarok nem kérnek a tiszás energiatervből!

A Tisza Párt a választások után azonnal leválna az orosz energiáról, az egekbe emelve ezzel a benzin- és rezsiárakat, majd még meg is adóztatnák az embereket. A tiszás energiaátállási terv nekünk, magyaroknak nem kell – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 31. 10:59
A balliberálisok által kitalált új kifejezés – az energiaátállási terv – Orbán Balázs szerint csak arról szól, hogy megmagyarázzák, miért kell többet fizetni, miért kell az olcsóbbról a drágábbra átállni. „Szerintünk nem kell” – fűzte hozzá. 

A baloldal elképzelése szerint, amint megnyerték a választást, azonnal leválnának az orosz energiáról, hiszen Zelenszkij nekik úgyse indítaná újra a vezetéket. Ugyanakkor – teszi hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója – ők is tudják, hogy orosz energia nélkül nincs védett ár, van viszont ezerforintos benzin, nincs rezsicsökkentés, van viszont háromszoros, négyszeres rezsiköltség, a finomítókat pedig át kell állítani, ami nagyon sok pénzbe kerül. 

Orbán Balázs emlékeztet, a Tisza Párt cinikus húzása erre az lenne, hogy energiafüggetlenségi adót vetnének ki minden magyar ember megtakarítására. 

Az április 12-i választás tétje immáron egyértelmű, akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk

 – tette fel a kérdést. 

A tiszás energiaátállási terv nekünk, magyaroknak nem kell. Köszönjük szépen, sok sikert, tartsák meg maguknak meg a shelleseknek

 – jegyezte meg végül Orbán Balázs. 

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
