Teljes erővel zajlik a helyreállítás a vihar után, minden háztartás biztonságban kell legyen + videó

Telefonon egyeztetett Orbán Viktor és Pintér Sándor, amiből kiderült: a hatóságok mindenhol jelen vannak, és teljes erővel dolgoznak a nyugat-magyarországi viharkárok felszámolásán, valamint az áramszolgáltatás helyreállításán.

Forrás: Facebook2026. 03. 27. 13:49
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
„Ítéletidő. Forró dróton Pintér miniszter úrral” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videója mellé, amiben Pintér Sándor belügyminiszterrel beszélt a Nyugat-Magyarországot pusztító vihar következményeiről. A kormányfő leszögezte, minden háztartás biztonságban kell hogy legyen, és a kormány a szükséges intézkedéseket meghozta.

Összesen 415 riasztás történt a térségből, ebből 268 műszaki mentés volt. A rendkívüli időjárással kapcsolatban hozható 175 műszaki mentés történt. Jelenleg az ellátatlan fogyasztási helyek száma 13 településen 3858 darab – jelentette Pintér Sándor.

Emellett Szombathelyen nyolcezer lakásban szünetel a társas szolgáltatás is, amely a kritikus infrastruktúrát érinti.

Orbán Viktor biztosította Pintér Sándort arról, hogy ha szükség van rá, akkor megszakítja országjárását is, és minden ilyen támogatást megad a helyreállítást végző szakembereknek.

 

Borítókép: Orbán Viktor, miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
