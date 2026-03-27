Teljes erővel zajlik a helyreállítás a vihar után, minden háztartás biztonságban kell legyen + videó

„Ítéletidő. Forró dróton Pintér miniszter úrral” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videója mellé, amiben Pintér Sándor belügyminiszterrel beszélt a Nyugat-Magyarországot pusztító vihar következményeiről. A kormányfő leszögezte, minden háztartás biztonságban kell hogy legyen, és a kormány a szükséges intézkedéseket meghozta.

Összesen 415 riasztás történt a térségből, ebből 268 műszaki mentés volt. A rendkívüli időjárással kapcsolatban hozható 175 műszaki mentés történt. Jelenleg az ellátatlan fogyasztási helyek száma 13 településen 3858 darab – jelentette Pintér Sándor.

Emellett Szombathelyen nyolcezer lakásban szünetel a társas szolgáltatás is, amely a kritikus infrastruktúrát érinti.

Orbán Viktor biztosította Pintér Sándort arról, hogy ha szükség van rá, akkor megszakítja országjárását is, és minden ilyen támogatást megad a helyreállítást végző szakembereknek.