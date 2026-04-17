A Harry Potter-univerzum sztárja Budapest belvárosában tűnt fel + videó

Eddie Redmayne világhírű brit színész, aki leginkább a Legendás állatok és megfigyelésük című filmsorozatból ismert, ezúttal Budapesten tűnt fel – írja az Index.

A Harry Potter-univerzum 44 éves sztárja a fővárosban forgat, ugyanis A sakál napja című sorozat második évadának több jelenetét is Budapesten veszik fel. A Szent István-bazilika előtt az Oscar-díjas brit színészről videó is készült.

Redmayne nem először jár hazánkban, és a jelek szerint szívesen ismerkedik helyiekkel. Polgár Tünde 2024-ben találkozott a színésszel, akivel hosszas, mély beszélgetést folytattak – idézte fel a Blikk.