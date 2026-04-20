Kocsis Máté: Még meg sem alakult az új kormány, de máris helyreállt a jogállam? + videó

– Nem arról vagyunk ismertek, hogy csendben vagyunk. Választási vereség történt, és az állításaikkal ellentétben mi ezt elfogadjuk, és átadjuk a hatalmat – jelentette ki Kocsis Máté a Fidesz-frakció podcastjében. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: a választások előtt a tiszások azt mondták, előre hozott választások lesznek, aztán arról beszéltek, hogy elhalasztják a választásokat, de ebből semmi nem volt igaz, a választások megtörténtek és elindult az átadás-átvétel.

– Nyugodt lehet a lelkiismeretünk, mert mi szóltunk előre. Nem biztos, hogy jól mondtuk el, de azt mondtuk, hogy az emberek veszélybe kerülhetnek, de nem érdekelte ez az embereket, mert az embereket jobban érdekelhette a jelen, mint a jövőbeli fenyegetések – mutatott rá a frakcióvezető.

Az „árulókkal” kapcsolatban elmondta, hogy ők eddig nem szólaltak fel, a haszonélvezői voltak a Fidesz-kormányzatnak, majd az utolsó pillanatban elmondták, hogy milyen rosszul érzik magukat. Ez nem a Fidesz elárulása, hanem az, hogy most a saját eredményeiket mentik át az új kurzusba – jelezte Kocsis Máté.

Azt nem tudom megítélni, hogy kit fognak meghurcolni. Lehet, hogy lesz állami vegzatúra, de aki nem csinált bűncselekményt, annak nem kell aggódnia

– mondta a frakcióvezető. Rámutatott: persze lehet, hogy megpróbálják befolyásolni a bíróságokat. Akinek félnivalója van, ne csodálkozzon, hogy fél, de akinek nincs miért aggódni, sajnos őt is vegzálhatja ezek után például a NAV. De az állami megrendeléseket általában ezek a szervezetek nem szokták elfogadni – tette hozzá.

Durva időszak lesz Magyarországon, most lesz jogállami válság

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

– Ezekben a napokban nehéz biztatót mondani, de én sokkal kevésbé vagyok borúlátó, mint a nagy átlag. Amikor a helyzetet értékeljük, akkor az amúgy is rossz helyzetet ne túlozzuk el. A számok, a leadott szavazatok a lényeg, és nem a parlamenti patkó, mert az mindig is torzított – hívta fel a figyelmet. Leszögezte:

ez nem összeomlás, ráadásul jön egy nagyon nehéz kormányzás, olyan döntéseket fognak hozni, amelyek fájni fognak a magyaroknak.

Egy olyan párt, mint a Tisza, nem fogja tudni megadni, amit a jobboldali emberek akarnak, ezért lesz lemorzsolódás, akik visszatérhetnek a Fideszhez. De csak akkor, ha visszakapják azt a Fideszt, amelyet szerettek – mutatott rá a frakcióvezető.