Kocsis Máté: Még meg sem alakult az új kormány, de máris helyreállt a jogállam? + videó

Durva időszak elé néz Magyarország, most lesz jogállami válság – figyelmeztet a Fidesz frakcióvezetője.

Erős Hunor
2026. 04. 20. 16:33
– Nem arról vagyunk ismertek, hogy csendben vagyunk. Választási vereség történt, és az állításaikkal ellentétben mi ezt elfogadjuk, és átadjuk a hatalmat – jelentette ki Kocsis Máté a Fidesz-frakció podcastjében. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: a választások előtt a tiszások azt mondták, előre hozott választások lesznek, aztán arról beszéltek, hogy elhalasztják a választásokat, de ebből semmi nem volt igaz, a választások megtörténtek és elindult az átadás-átvétel.

– Nyugodt lehet a lelkiismeretünk, mert mi szóltunk előre. Nem biztos, hogy jól mondtuk el, de azt mondtuk, hogy az emberek veszélybe kerülhetnek, de nem érdekelte ez az embereket, mert az embereket jobban érdekelhette a jelen, mint a jövőbeli fenyegetések – mutatott rá a frakcióvezető.

Az „árulókkal” kapcsolatban elmondta, hogy ők eddig nem szólaltak fel, a haszonélvezői voltak a Fidesz-kormányzatnak, majd az utolsó pillanatban elmondták, hogy milyen rosszul érzik magukat. Ez nem a Fidesz elárulása, hanem az, hogy most a saját eredményeiket mentik át az új kurzusba – jelezte Kocsis Máté.

Azt nem tudom megítélni, hogy kit fognak meghurcolni. Lehet, hogy lesz állami vegzatúra, de aki nem csinált bűncselekményt, annak nem kell aggódnia

– mondta a frakcióvezető. Rámutatott: persze lehet, hogy megpróbálják befolyásolni a bíróságokat. Akinek félnivalója van, ne csodálkozzon, hogy fél, de akinek nincs miért aggódni, sajnos őt is vegzálhatja ezek után például a NAV. De az állami megrendeléseket általában ezek a szervezetek nem szokták elfogadni – tette hozzá.

Durva időszak lesz Magyarországon, most lesz jogállami válság

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

– Ezekben a napokban nehéz biztatót mondani, de én sokkal kevésbé vagyok borúlátó, mint a nagy átlag. Amikor a helyzetet értékeljük, akkor az amúgy is rossz helyzetet ne túlozzuk el. A számok, a leadott szavazatok a lényeg, és nem a parlamenti patkó, mert az mindig is torzított – hívta fel a figyelmet. Leszögezte:

ez nem összeomlás, ráadásul jön egy nagyon nehéz kormányzás, olyan döntéseket fognak hozni, amelyek fájni fognak a magyaroknak.

Egy olyan párt, mint a Tisza, nem fogja tudni megadni, amit a jobboldali emberek akarnak, ezért lesz lemorzsolódás, akik visszatérhetnek a Fideszhez. De csak akkor, ha visszakapják azt a Fideszt, amelyet szerettek – mutatott rá a frakcióvezető.

A Fidesz leendő frakciójával kapcsolatban Kocsis Máté elmondta: kevesen vannak, és nagy tömegben jönnek majd ellenük a parlamentben. „Most spártaiakra van szükség, nem pedig athéniakra” – fogalmazott. Szerinte nemcsak megújulásra, hanem megtisztulásra is szükség van.

Komikus, hogy még meg sem alakult az új kormány, de máris helyreállt a jogállam, ez rettentően kétszínű

– jegyezte meg Kocsis Máté. Emlékeztetett: nagy volt a külföldi beavatkozás, Brüsszel meg akarta mutatni, hogy nem lehet senkinek nemzeti kormánya.

Úgy látja, hogy hamarosan az új kabinetnek meg kell hoznia olyan döntéseket, amelyek fájni fognak, aztán elmúlik az eufória. Nem véletlenül vannak úgynevezett száznapos programok, ennek van tudománya. Előbb-utóbb látni fogják az emberek, hogy ez nem az, amire számítottak – magyarázta a frakcióvezető.

Kocsis Máté szerint ebből a helyzetből még fel lehet állni, hiszen van a Fidesznek két és fél millió szavazója, akikkel számolni kell. Az ellenfelek sem hihetik, hogy ők el fognak tűnni. Sosem szabad a politikai ellenfelek mögött álló szavazókat lebecsülni, ha az ellenoldal mégis megteszi, akkor hibát követnek el – figyelmeztetett.

A választási rendszerről a frakcióvezető elmondta, hogy Magyarországnak a stabilitás a legfontosabb, ezért jó, hogy ilyen a választási rendszer.

A gyenge kormányt kívülről könnyen leváltják, a stabil kormányt meg csak a nép tudja leváltani

– mutatott rá. Hozzátette: a magyar választási rendszer jó így, az már más kérdés, hogy most éppen elvesztette a Fidesz a választást.


Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
