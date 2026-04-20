Megnevezték a Tisza első hét miniszterét

A Tisza-kormánynak tizenhat minisztere lesz.

Erős Hunor
2026. 04. 20. 15:17
Hét leendő miniszterét megnevezte Magyar Péter a Tisza frakcióülése után. A párt elnöke elmondta: a frakcióülés legfontosabb pontja az volt, hogyan kezeljék a felelősséget, amely a felhatalmazásukkal jár. Elsőként bejelentette a már korábban is nyilvánossá váló pozíciókat: Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke lesz az Országgyűlés elnöke, akit a frakció egyhangúan támogatott, ő pedig elfogadta a felkérést. Bujdosó Andrea jelenlegi fővárosi frakcióvezető lesz a Tisza frakcióvezetője a parlamentben, őt is egyhangúlag támogatta a frakció, a felkérést pedig elfogadta. A sajtótájékoztatón felszólalt Bujdosó Andrea, Forsthoffer Ágnes és Tóth Péter kampányfőnök is.

Budapest, 2026. április 17. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök (b2) az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követően tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én. Mellette Melléthei-Barna Márton (b), Bujdosó Andrea és Velkey György László, a párt képviselői. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter kijelentette, hogy még tartanak a kormányalakítási tárgyalások, folyamatosan egyeztetnek a miniszterjelöltekkel és más vezetőkkel. Azt azonban már tudják, hogy

16 minisztere lesz a Tisza-kormánynak.

Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden területnek külön minisztériuma lesz – szögezte le a miniszterelnöki poszt várományosa.

A pártelnök bejelentette hét leendő minisztérium vezetőjét:

  • a pénzügyminiszter Kármán András,
  • a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István,
  • a külügyminiszter Orbán Anita,
  • az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,
  • az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László,
  • az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter Bóna Szabolcs,
  • a honvédelmi miniszter pedig Ruszin-Szendi Romulusz lesz.

A héten lesznek újabb bejelentések, és várhatóan három hét múlva az új kormány meg tud alakulni – jelentette ki Magyar Péter.

A Tisza elnöke a többi kilenc minisztériumot is megnevezte, azonban elmondta, hogy ezeknek a neve még nem végleges, a hivatalos elnevezéseket a miniszterekkel együtt fogják bemutatni. A Tisza-kormányban lesz

  • belügyminisztérium,
  • igazságügyi minisztérium,
  • közlekedési és beruházási minisztérium,
  • oktatási minisztérium,
  • szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium,
  • vidékfejlesztési minisztérium,
  • művelődési minisztérium,
  • digitális és technológiai ügyek minisztériuma és
  • miniszterelnökség.

A parlamenti szakbizottságokra hétfőn tesznek javaslatot az Országgyűlés hivatalának, a testületek leképezik majd a kormányzati struktúrát, így több bizottság lesz, mint most – tette hozzá.


Borítókép: Magyar Péter és a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

