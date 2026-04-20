Megnevezték a Tisza első hét miniszterét

Hét leendő miniszterét megnevezte Magyar Péter a Tisza frakcióülése után. A párt elnöke elmondta: a frakcióülés legfontosabb pontja az volt, hogyan kezeljék a felelősséget, amely a felhatalmazásukkal jár. Elsőként bejelentette a már korábban is nyilvánossá váló pozíciókat: Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke lesz az Országgyűlés elnöke, akit a frakció egyhangúan támogatott, ő pedig elfogadta a felkérést. Bujdosó Andrea jelenlegi fővárosi frakcióvezető lesz a Tisza frakcióvezetője a parlamentben, őt is egyhangúlag támogatta a frakció, a felkérést pedig elfogadta. A sajtótájékoztatón felszólalt Bujdosó Andrea, Forsthoffer Ágnes és Tóth Péter kampányfőnök is.
Magyar Péter kijelentette, hogy még tartanak a kormányalakítási tárgyalások, folyamatosan egyeztetnek a miniszterjelöltekkel és más vezetőkkel. Azt azonban már tudják, hogy
16 minisztere lesz a Tisza-kormánynak.
Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden területnek külön minisztériuma lesz – szögezte le a miniszterelnöki poszt várományosa.
A pártelnök bejelentette hét leendő minisztérium vezetőjét:
- a pénzügyminiszter Kármán András,
- a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István,
- a külügyminiszter Orbán Anita,
- az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,
- az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László,
- az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter Bóna Szabolcs,
- a honvédelmi miniszter pedig Ruszin-Szendi Romulusz lesz.
A héten lesznek újabb bejelentések, és várhatóan három hét múlva az új kormány meg tud alakulni – jelentette ki Magyar Péter.
A Tisza elnöke a többi kilenc minisztériumot is megnevezte, azonban elmondta, hogy ezeknek a neve még nem végleges, a hivatalos elnevezéseket a miniszterekkel együtt fogják bemutatni. A Tisza-kormányban lesz
- belügyminisztérium,
- igazságügyi minisztérium,
- közlekedési és beruházási minisztérium,
- oktatási minisztérium,
- szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium,
- vidékfejlesztési minisztérium,
- művelődési minisztérium,
- digitális és technológiai ügyek minisztériuma és
- miniszterelnökség.
A parlamenti szakbizottságokra hétfőn tesznek javaslatot az Országgyűlés hivatalának, a testületek leképezik majd a kormányzati struktúrát, így több bizottság lesz, mint most – tette hozzá.
