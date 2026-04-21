Meghalt Csót polgármestere, Kékesi István

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Csót község szeretett, nagy tiszteletben álló polgármestere, Kékesi István méltósággal viselt hosszú betegsége után ma reggel örökre megpihent” – adták hírül a község csoportjában az egyik közösségi oldalon.
Hozzáfűzik, pedagógusként szívügye volt a a gyermekek jövője, így az iskola, az óvoda, a bölcsőde, a játszótér és a sportpálya fejlesztése. Beszámolnak arról is, hogy támogatta az egyházközösségeket és a civil szervezeteket, és bármiben lehetett rá számítani. Kollégái tisztelték, szakmai tudását és hozzáértését mindenki elismerte.
Egy igazi példakép marad mindannyiunknak
– fogalmaztak, és hozzáfűzték, kedves, segítőkész, gondoskodó emberként őrzik emlékét.
