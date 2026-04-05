Szentkirályi Alexandra: A szabadság azt jelenti, hogy Magyarország maga dönthessen a sorsáról + videó

Szentkirályi Alexandra videójában arról beszélt, hogy szerinte a szabadság ma Magyarország számára mindent jelent, mert – mint fogalmazott – óriási erők gyülekeznek az ország ellen azért, hogy ezt a szabadságot elvegyék.
A Fidesz budapesti elnöke azt mondta, hogy ezek a törekvések arra irányulnak, hogy a magyaroktól elvegyék annak lehetőségét, hogy maguk dönthessenek arról, kikkel és hogyan szeretnének együtt élni, illetve hogy saját maguk választhassák meg a kormányukat. Hozzátette: szerinte
külföldről akarják befolyásolni, milyen irányítású vezetése legyen az országnak.
Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, hogy a magyar nemzet történelme során sokszor küzdött már meg a szabadságáért.
Emlékeztetett arra, hogy
a magyarság 1100 év után is itt van, noha sokan próbálták eltaposni, de hosszú távon ez senkinek sem sikerült.
A videóban azt is hangsúlyozta, hogy bízik benne: a jelen helyzet is azt mutatja, hogy Magyarország most is jó úton jár.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!