Szentkirályi Alexandra: A szabadság azt jelenti, hogy Magyarország maga dönthessen a sorsáról + videó

Szentkirályi Alexandra szerint a szabadság ma azt jelenti Magyarország számára, hogy a magyarok maguk dönthessenek arról, hogyan akarnak élni, és saját maguk választhassák meg a kormányukat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 21:41
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
Szentkirályi Alexandra videójában arról beszélt, hogy szerinte a szabadság ma Magyarország számára mindent jelent, mert – mint fogalmazott – óriási erők gyülekeznek az ország ellen azért, hogy ezt a szabadságot elvegyék.

A Fidesz budapesti elnöke azt mondta, hogy ezek a törekvések arra irányulnak, hogy a magyaroktól elvegyék annak lehetőségét, hogy maguk dönthessenek arról, kikkel és hogyan szeretnének együtt élni, illetve hogy saját maguk választhassák meg a kormányukat. Hozzátette: szerinte 

külföldről akarják befolyásolni, milyen irányítású vezetése legyen az országnak.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, hogy a magyar nemzet történelme során sokszor küzdött már meg a szabadságáért. 

Emlékeztetett arra, hogy 

a magyarság 1100 év után is itt van, noha sokan próbálták eltaposni, de hosszú távon ez senkinek sem sikerült.

A videóban azt is hangsúlyozta, hogy bízik benne: a jelen helyzet is azt mutatja, hogy Magyarország most is jó úton jár.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
