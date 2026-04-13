Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
nemzeti választási bizottságVálasztás 2026vokskülhoni magyarok

Úton vannak a külképviseleti voksok, ennyi szavazatot kell még összeszámolni

Legkésőbb egy hét múlva meglesznek az egyéni körzetekben a végeredmények, május 4-ig pedig meglesz a végső listás eredmény.

Munkatársunktól
2026. 04. 13. 7:59
Fotó: (Fotó: Ladóczki Balázs)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legkésőbb csütörtökig érkeznek meg az Nemzeti Választási Irodához (NVI) a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok. 

Szabadka, 2026. április 2. Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
Fotó: MTI/Molnár Edvárd

A levélszavazatokat az NVI számlálja meg, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az egyéni választókerületek szerint, 

pénteken pedig átadják azokat a választókerületi választási irodáknak.

 

Utazó szavazatok

Vasárnap mind a 106 egyéni választókerületben volt egy szavazókör, ahol a zárást követően nem számolták össze a voksokat, hanem beragasztották az urna nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat, ahol biztonságban tárolták azokat.

Ezekben a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksai vannak. 

Az urnákat csak azt követően lehet felbontani és a bennük lévő voksokat megszámlálni, ha megérkeztek a választókerületbe a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok is. Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok az NVI-hez kerültek, míg a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük.

 

Összesen hány szavazatról van szó?

Az NVI ezt követően választókerületenként szortírozza ezeket az „utazó” szavazatokat, majd eljuttatja a voksokat a megfelelő választókerületekbe, ahol a kijelölt szavazatszámláló bizottsághoz kerülnek. A választókerületi választási bizottság legkésőbb a szavazást követő hatodik napon, azaz szombaton megállapítja a végső, összesített választókerületi eredményt. A területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján – ugyancsak legkésőbb szombaton – megállapítja az országos listás választás területi részeredményét.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét az NVI foglalja jegyzőkönyvbe.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-ig.

Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, ők csak listára szavazhattak. Összesen 90 730-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, közülük 84 749-en el is mentek szavazni, vagyis 93,41 százalékos volt a részvétel a 149 külképviseleten, akik egyéniben és listán is szavazhattak.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
