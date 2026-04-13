Úton vannak a külképviseleti voksok, ennyi szavazatot kell még összeszámolni

Legkésőbb csütörtökig érkeznek meg az Nemzeti Választási Irodához (NVI) a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok.

A levélszavazatokat az NVI számlálja meg, a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat pedig szétválogatják az egyéni választókerületek szerint,

pénteken pedig átadják azokat a választókerületi választási irodáknak.

Utazó szavazatok

Vasárnap mind a 106 egyéni választókerületben volt egy szavazókör, ahol a zárást követően nem számolták össze a voksokat, hanem beragasztották az urna nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat, ahol biztonságban tárolták azokat.

Ezekben a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksai vannak.

Az urnákat csak azt követően lehet felbontani és a bennük lévő voksokat megszámlálni, ha megérkeztek a választókerületbe a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok is. Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok az NVI-hez kerültek, míg a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük.

Összesen hány szavazatról van szó?

Az NVI ezt követően választókerületenként szortírozza ezeket az „utazó” szavazatokat, majd eljuttatja a voksokat a megfelelő választókerületekbe, ahol a kijelölt szavazatszámláló bizottsághoz kerülnek. A választókerületi választási bizottság legkésőbb a szavazást követő hatodik napon, azaz szombaton megállapítja a végső, összesített választókerületi eredményt. A területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján – ugyancsak legkésőbb szombaton – megállapítja az országos listás választás területi részeredményét.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét az NVI foglalja jegyzőkönyvbe.

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-ig.