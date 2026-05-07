Őrizetbe vették a nemzeti vagyonkezelő volt főigazgatóját

A nyomozó hatóság csütörtökön elfogta és őrizetbe vette az egykori főigazgatót, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Az ügyészség a gyanúsított szökésének és elrejtőzésének veszélye miatt indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését, valamint azt, hogy a bíróság a magatartási szabályok betartását nyomkövető technikai eszközzel ellenőrizze. Az indítványról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt.

Borítókép: MNV Zrt. külső, illusztráció (Fotó: Róka László MTI)