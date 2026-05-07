Hiába sürgető a felújítás, még mindig nem tudni, miből mentik meg a Gellértet

A Széchenyiben már halad a felújítás

A főváros legnagyobb és legjelentősebb bevételt termelő műemléki fürdőjének, a Széchenyinek a több, mint 110 éves épülete szintén korszerűsítésre szorul, de a Gellérttel ellentétben ott sikerül megoldani a részletenkénti felújítást. A munka a termálrészleg felújításával indult, a legelső lépés a statikai megerősítés, az alap megerősítése volt 2025-ben.

A Főváros Közgyűlés még múlt év őszén elfogadta a beltéri termálrész felújításához szükséges közbeszerzési pályázatot, ám a folyamat egyelőre megállt. Ennek hátterében az áll, hogy időközben, 2023 végén új kormányrendeletek születtek a fürdők üzemeltetésére vonatkozóan, amelyek alapján – a Széchenyi fürdő beltéri gyógyvizes medencéire is jellemző – töltő-ürítő rendszereket át kellene alakítani a szűrő-forgató technológiára. Szűcs Ildikó elmondta, a felújítási tervek is az előbbi technológiára készültek, mivel a gyógyvizek esetében a vízforgatás és a vegyszerezés negatív hatással lehet a víz minőségére.

A kormányrendeletek ugyanakkor indokolt esetben tartalmazzák a szűrő-forgató technológia bevezetés alóli felmentési lehetőséget, leginkább a történelmi fürdők esetében, hiszen azokat nem így tervezték akkor, amikor a múlt század elején épültek. A társaság vezetése a tervezőkkel egyetértésben azzal a feltételezéssel végezte a tervezést, hogy a felmentés ezekre a medencékre a továbbiakban is érvényes lesz, ám a Rudas fürdő medencéjére 2025 októberében beadott felmentési kérelmet az illetékes hatóság elutasította.

Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ fog dönteni, ennek lezárultáig a Széchenyi fürdő tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárását a társaság nem indítja el. Felmentési engedély hiányában az érintett medencéket 2029 tavaszáig át kell alakítani szűrő-forgató rendszerűvé. A Széchenyi fürdőben a beltéri rész felújításának feltétele a töltő-ürítő medencékre vonatkozó szabályozás tisztázása, tekintettel a beruházás 2 milliárd forintos összegére – hangsúlyozta a vezérigazgató. Hozzátette: a budapesti gyógyfürdők közül a jogszabályi előírás több mint 50 medencét érinthet.