Ruszin-Szendi Romulusz kivizsgáltatja a vezérkari főnöki időszakában neki épített luxusvilla beruházását

Azt is ígérte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a kézigránát-baleset körülményeiről szóló vizsgálati eredményt. Emlékezetes, hogy egy kormánytisztviselő maradandó sérülést szenvedett, miután felrobbant a kezében a gránát. Ruszin-Szendi szerint valaki elmulasztotta betartatni a kiképzési előírásokat, ezért történhetett meg a baleset.

Arról is beszélt, hogy megszüntetik azt a szabályt, ami lehetővé teszi büntetett előéletűek katonai szolgálatát. A katonáknak életpályamodellt is ígért az új miniszter.

Szó esett még a 2017-ben indult Zrínyi haderőfejlesztési program folytatásáról és a volt Petőfi laktanya nevének visszaadásáról is, ami jelenleg Mária Terézia nevét viseli.

Simicskó István, a bizottság fideszes alelnöke támogatásáról biztosította az új minisztert, mint ahogy a testület többsége is Ruszin-Szendi Romulusz kinevezése mellett voksolt, egy ellenszavazat és két tartózkodás mellett.