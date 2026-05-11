Ruszin-Szendi Romulusz kivizsgáltatja a vezérkari főnöki időszakában neki épített luxusvilla beruházását

Személyes motívumokkal tarkított beszámolót tartott az új honvédelmi miniszter a parlamenti szakbizottságbeli meghallgatásán. Ruszin-Szendi Romulusz megígérte, hogy visszaveszik a honvédség kötelékébe a korábbi leépítéskor elbocsátott egyenruhásokat, nem küldünk katonákat Ukrajnába, nem lesz sorkötelezettség és kivizsgálják a szerinte túlárazott beszerzéseket, köztük a vezérkari főnöki időszakában neki épített luxusingatlan beruházását. A bizottság többsége támogatta a miniszteri kinevezését.

2026. 05. 11. 12:23
Azt is ígérte, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a kézigránát-baleset körülményeiről szóló vizsgálati eredményt. Emlékezetes, hogy egy kormánytisztviselő maradandó sérülést szenvedett, miután felrobbant a kezében a gránát. Ruszin-Szendi szerint valaki elmulasztotta betartatni a kiképzési előírásokat, ezért történhetett meg a baleset.

Arról is beszélt, hogy megszüntetik azt a szabályt, ami lehetővé teszi büntetett előéletűek katonai szolgálatát. A katonáknak életpályamodellt is ígért az új miniszter.

Szó esett még a 2017-ben indult Zrínyi haderőfejlesztési program folytatásáról és a volt Petőfi laktanya nevének visszaadásáról is, ami jelenleg Mária Terézia nevét viseli.

Simicskó István, a bizottság fideszes alelnöke támogatásáról biztosította az új minisztert, mint ahogy a testület többsége is Ruszin-Szendi Romulusz kinevezése mellett voksolt, egy ellenszavazat és két tartózkodás mellett.

