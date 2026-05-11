Mekkora lesz a számla? Sok a kérdés a Tisza energiapolitikája körül

A Tisza Párt nemcsak megtartaná, hanem szociális alapon ki is terjesztené a rezsicsökkentést, de nehezített pályát választott, ugyanis ezt olcsó orosz energiahordozók nélkül tenné. A két vállalás komoly pénzügyi, energetikai és infrastruktúra-fejlesztési kihívásokat tartogat.

2026. 05. 11. 5:17
Közben az Európai Bizottság is az orosz energiahordozókról való gyors leválást sürgeti, 2027-től tilos lesz a behozatal. 

Nagy kérdés, hogy az új kormánynak sikerül-e kialkudnia valamilyen engedményt ez ügyben. Egyelőre nem mutatott be a párt arra vonatkozó részletes számításokat, hogy az olcsóbb orosz energia fokozatos kiesését milyen forrásból kompenzálnák.

Négy év alatt elérhetetlen célok

A Tisza további célja, hogy tíz éven belül a magyar háztartások legalább negyede energiahatékonyabbá váljon. Ez utóbbi célra a hazahozandó uniós forrásokból ezermilliárd forintot fordítana az új kormány. A lakásszigetelési programok mellett, hálózatfejlesztést, áramtárolóikapacitás-bővítést és megújuló energiás beruházásokat is ígérnek. Ezek a fejlesztések egyfelől folyamatosan zajlanak, de azt is látni kell, hogy jellemzően lassan fejtik ki hatásukat. Egy országos épület-korszerűsítési program, az elektromos hálózat megerősítése vagy új importútvonalak kiépítése jelentős beruházási forrást és stabil nemzetközi beszállítói hátteret igényel. Az energiarendszerek sajátossága, hogy a beszerzési útvonalak, a tárolói kapacitások és a finomítói technológiák átállítása nem egyik napról a másikra történik.

Tovább késhet az olcsó áramot ígérő Paks II projekt

A rezsicsökkentés hosszú távú fenntarthatósága szempontjából különösen érzékeny kérdés lehet a Paks II atomerőművi fejlesztés jövője is. A Tisza Párt jelezte, hogy kormányra kerülve teljeskörűen áttekintené a beruházás szerződéseit és feltételrendszerét. 

Egy ilyen folyamat ugyan önmagában nem jelenti automatikusan az építkezés leállását, ugyanakkor a több ezermilliárd forintos nukleáris projekt esetében már a bizonytalanság is lassíthatja az előrehaladást. Ha a szerződések újratárgyalása vagy hosszabb vizsgálata miatt csúszna az üzembe helyezés, akkor csak jóval később jelenhetne meg a villamosenergia-rendszerben az a nagy mennyiségű, stabil és olcsón termelhető áram, amelyre a jövőben az egyik pénzügyi alapként tekinthetne a rezsipolitika.

 

               
       
       
       

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
