Mekkora lesz a számla? Sok a kérdés a Tisza energiapolitikája körül

Közben az Európai Bizottság is az orosz energiahordozókról való gyors leválást sürgeti, 2027-től tilos lesz a behozatal.

Nagy kérdés, hogy az új kormánynak sikerül-e kialkudnia valamilyen engedményt ez ügyben. Egyelőre nem mutatott be a párt arra vonatkozó részletes számításokat, hogy az olcsóbb orosz energia fokozatos kiesését milyen forrásból kompenzálnák.

Négy év alatt elérhetetlen célok

A Tisza további célja, hogy tíz éven belül a magyar háztartások legalább negyede energiahatékonyabbá váljon. Ez utóbbi célra a hazahozandó uniós forrásokból ezermilliárd forintot fordítana az új kormány. A lakásszigetelési programok mellett, hálózatfejlesztést, áramtárolóikapacitás-bővítést és megújuló energiás beruházásokat is ígérnek. Ezek a fejlesztések egyfelől folyamatosan zajlanak, de azt is látni kell, hogy jellemzően lassan fejtik ki hatásukat. Egy országos épület-korszerűsítési program, az elektromos hálózat megerősítése vagy új importútvonalak kiépítése jelentős beruházási forrást és stabil nemzetközi beszállítói hátteret igényel. Az energiarendszerek sajátossága, hogy a beszerzési útvonalak, a tárolói kapacitások és a finomítói technológiák átállítása nem egyik napról a másikra történik.

Tovább késhet az olcsó áramot ígérő Paks II projekt

A rezsicsökkentés hosszú távú fenntarthatósága szempontjából különösen érzékeny kérdés lehet a Paks II atomerőművi fejlesztés jövője is. A Tisza Párt jelezte, hogy kormányra kerülve teljeskörűen áttekintené a beruházás szerződéseit és feltételrendszerét.

Egy ilyen folyamat ugyan önmagában nem jelenti automatikusan az építkezés leállását, ugyanakkor a több ezermilliárd forintos nukleáris projekt esetében már a bizonytalanság is lassíthatja az előrehaladást. Ha a szerződések újratárgyalása vagy hosszabb vizsgálata miatt csúszna az üzembe helyezés, akkor csak jóval később jelenhetne meg a villamosenergia-rendszerben az a nagy mennyiségű, stabil és olcsón termelhető áram, amelyre a jövőben az egyik pénzügyi alapként tekinthetne a rezsipolitika.