Felállhat a kispesti vizsgálóbizottság, házkutatás volt az önkormányzatnál

Hétfőn arról határoztak a kispesti önkormányzati képviselők, hogy felállhat a Lackner-botrányt vizsgáló bizottság, habár az eredetileg tervezett 6 helyett csak 3 hónapig dolgozhat a testület. Eközben Lackner Csaba, a korrupciógyanúba keveredett ex-MSZP-s politikus aggályainak adott hangot, szerinte jogszerűtlen a tényfeltáró testület felállítása. Az ülés után megerősítette lapunk azon értesüléseit a kispesti jegyzőt helyettesítő aljegyző, hogy hivatalát nemrég átkutatta a hatóság.

Hétfő délután testületi ülést tartott a kispesti önkormányzat. Az esemény azért került a figyelem középpontjába, mert az önkormányzati képviselők ekkor szavazhattak a Ferenczi István LMP-s képviselő által felállítani javasolt Antikorrupciós Tényfeltáró és Vizsgálóbizottságról (AKTV). Mint ismert, a képviselő azután javasolta egy ad hoc bizottság felállítását, hogy az őszi önkormányzati választást megelőzően, és azóta több alkalommal a Magyar Nemzet és a Hír TV olyan kép- és hangfelvételeket tett közzé, amelyen Lackner Csaba kispesti – akkor még – MSZP-s képviselő a kerületi szocialisták korrupciógyanús ügyeit vitatja meg társaival. A politikus azzal is kérkedett, hogy aki nem keresi meg az évi százmilliót a kerületi politikában, az hülye. Lackner történetei összességében milliárdos korrupciós ügyeket sejtetnek, melynek haszonélvezői kispesti baloldali politikusok. A Ferenczi István javaslata arra irányult, hogy a hangfelvételeken is emlegetett ügyeket az önkormányzati képviselők házon belül is fel tudják tárni. A vizsgálóbizottság működésének részleteiről szintén döntést hoztak a kispesti képviselők.

Házkutatás az önkormányzatnál

A Magyar Nemzet XIX. kerületi városházi forrásokból úgy értesült, hogy mintegy másfél héttel ezelőtt házkutatás zajlott a kispesti önkormányzat jegyzői hivatalában. A hétfői testületi ülés után lapunk Vitál Mártontól, a jegyzőt helyettesítő aljegyzőtől kérdezte meg, hogy igazak-e ezek az értesülések. – A Nemzeti Nyomozó Iroda iratokat foglalt le az Almavirág tér 2015-ös felújításával kapcsolatban – tájékoztatta lapunkat a vezető hivatalnok.

Érdekesség, hogy kispesti szocialista forrásaink szerint Gajda Péter és köre nem tart a tér felújítása kapcsán indult nyomozás következményeitől, mivel forrásaink szerint a projekt „hibátlanul lett lepapírozva”.

Megkezdheti működését a vizsgálóbizottság

A kispesti önkormányzat a hétfői ülésen támogatta a vizsgálóbizottság felállítását, ám Ferenczi István LMP-s képviselő nem örülhetett maradéktalanul. Eredeti javaslata szerint ugyanis az AKTV 6 hónapig működhetett volna, ám ehhez olyan módosító javaslatok érkeztek Gajda szövetségeseitől, amelyek szerint 2-3 hónapig működne a testület.

Mindez heves vitákat gerjesztett az ülésen, Ferenczi úgy fogalmazott, hogy egy ilyen módosítás „majomparádévá” változtatná a vizsgálóbizottságot, őt pedig nem tüntetné fel jó színben – bár a képviselő erősebb kifejezést használt. Kiemelte: a bizottság elnökeként az ő felelőssége, hogy a testület megfelelő munkát végezzen, és az ügyek bonyolultsága, valamint a kevés, rendelkezésre álló időkeret megnehezíti érdemi eredmény elérését.

A kispesti önkormányzat végül megszavazta a bizottság felállítását, valamint a Ferenczi által javasolt tagokat, ám a szavazás alapján az AKTV tevékenysége 3 hónapra korlátozódik. A Gajda Péter által vezetett baloldali többség leszavazta, hogy 4-6 hónapig működhessen a bizottság, amely zárt üléseken vitathatja meg a kispesti korrupciós botrány részleteit.

Az önkormányzati ülésen számos téma felmerült. Érdekes közjátékra került sor, amikor a Fidesz-KDNP-s képviselők a Közpark Kft. sikkasztási botrányáról kérdezték Gajda Péter szocialista polgármestert. Az önkormányzati cégtől még 2018-ban tűnt el 43,5 millió forint, a botrányról szintén Lackner Csaba beszélt a kispesti hangfelvételeken. A rendelkezésre álló információk alapján – kivételesen – ez a botrány nem a szocialistákhoz kötődik, hanem a Közpark egyik alkalmazottja sikkasztotta el a pénzt a gyanú szerint. Gajda Péter a téma kapcsán kiemelte, hogy az önkormányzat nem felelős a történtekért. Ezután szót kért Fekete Márk, a Fidesz-KDNP képviselője, aki kiemelte: a képviselő-testület úgy fogadta el a Közpark éves beszámolóját, hogy abban nem volt feltüntetve cégtől elsikkasztott pénz, vagyis a testület valótlan tartalmú beszámolót fogadott el korábban. Gajda Péter a fideszes képviselő felvetésére semmit sem reagált, ami azért furcsa, mert a polgármester más alkalmakkor rendszeresen visszavág, ha kritizálják.

Lackner Csaba aggályainak adott hangot

A testületi ülésen részt vett a korrupciós botrány főszereplője, Lackner Csaba is, aki jelenleg független képviselő, mivel a szocialista párt kizárta soraiból. Az ülést megelőzően Lackner igen magabiztos és oldott volt. Az ülés elején elterjedt a hír, hogy az ex-szocialista képviselő egy hosszú levelet hozott magával, amelyet a polgármesterrel vagy a jegyzővel szeretett volna felolvastatni, ám végül erre nem került sor, de Lackner a levél egy-egy példányát eljuttatta minden jelenlevő képviselőhöz.

A levélben – és rövid felszólalásában is – a Ferenczi által javasolt AKTV felállításával kapcsolatos aggályainak adott hangot. A korrupcióról és kokainról szóló vádak kapcsán nem volt mondanivalója a testület előtt.

Lackner ötoldalas levelében – egyébként meggyőző – jogi érveket sorakoztat fel a vizsgálóbizottság felállítása ellen. A korrupciógyanús ügyekbe keveredett képviselő szerint például felmerül a kérdés, hogy egyáltalán törvényesen felállítható-e egy ilyen vizsgálóbizottság. Lackner – és vélhetően a jogászai – úgy érvelnek, hogy az önkormányzati törvény pontosan megszabja, milyen helyi közügyekkel foglalkozhat az önkormányzat. Ráadásul a törvény szerint olyan ügyben el sem járhatna a testület, amelyet a jogszabály más szerv hatáskörébe utal. Márpedig a folyamatban levő nyomozásokat egy másik szerv végzi, és az önkormányzat pont ugyanazokat az ügyeket készül vizsgálni.

Az AKTV felállítása ellen más érveket is felhoz az ötoldalas dokumentumban. Lackner szerint az egész ügy szempontjából kulcsmomentum, hogy valódiak-e a hangfelvételek, ám a bizottság nem lesz abban a helyzetben, hogy megvizsgálhassa azok eredetiségét. Ezt egy Lackner Csaba által elkészíttetett igazságügyi szakértői véleménnyel támasztja alá, a korrupciógyanús ügyekbe keveredett képviselő felkérte Fényes Pétert a sajtóban megjelent felvételek vizsgálatára – olvasható a levélben. A szakvélemény legfontosabb megállapítása, hogy csak az „originális hangfájlok ismeretében véleményezhető a hanganyag eredetisége, a rendelkezésre álló hanganyag objektív eredetiségvizsgálatot nem tesz lehetővé” – írta a szakértő. Érdemes megjegyezni, hogy a szakvélemény – a levél alapján – október 10-én kelt, és pontosan nem tudni, hogy a szakértő mely hangfelvételeket vizsgálta, de az október eleji állapothoz képest terjedelmesebb anyagot hozott nyilvánosságra a Magyar Nemzet. Lackner a dokumentumban úgy érvelt, hogy ha például szakértőt fogadna a bizottság a sajtóban megjelent felvételek vizsgálatára, azzal hűtlen kezelést követne el, mivel nem önkormányzati feladatra költene el közpénzt.

Lackner továbbá sérelmezte, hogy Ferenczi két Fidesz-KDNP-s képviselőt delegált volna a bizottságba, míg a többi párt csak egy-egy képviselőt küldött. Emellett Lackner kiemelte, hogy „Ferenczi István képviselő úr a bizottság felállítását az ellenem folyamatban levő politikai lejárató kampány eszközeként kívánja felhasználni”.

Lackner Csaba a testületi ülés után elsietett a helyszínről, lapunk és a Hír TV stábja az autójáig követte a politikust. A Hír TV riportere azt kérdezte Lacknertől, hogy ő van-e a felvételeken, mire az ex-MSZP-s politikus úgy válaszolt: „ilyen és ehhez hasonló kérdésekre a nyomozó hatóságnak nagyon szívesen válaszolok”. A Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy a képviselő fogyasztott-e kábítószert, szintén megismételte előző válaszát. – A nyomozó hatóság még nem tette fel nekem ezeket a kérdéseket, ha felteszi, akkor nagyon szívesen válaszolok – mondta a Magyar Nemzetnek Lackner.