Gyarapodó jobbikosok, stabil hozamok a szocialistáknál

Jakab Péter, a Jobbik elnöke tavaly óta nulláról 4,1 millió forintra növelte a készpénzállományát,

ezenfelül továbbra is ötvenszázalékos tulajdonos abban a miskolci 106 négyzetméteres lakásban, melyet 2017-ben vásároltak. A Jobbik miniszterelnök-jelöltjének nincs autója vagy más ingósága. Hiteltartozását valamelyest csökkentette: a tavalyi tízmillió forintos adósság mára kilencre apadt. Érdekesség, hogy Jakab vagyonnyilatkozatában az sem szerepel, hogy mi a civil foglalkozása, mellyel kapcsolatban a képviselőknek azt is jelölniük kell, hogy szüneteltetik vagy politikusként is gyakorolják-e azt. Az Országgyűléstől kapott juttatásból három irodát bérel.

Z. Kárpát Dániel nagyjából hárommillió forinttal növelte az általa birtokolt befektetési papírok és takarékbetét értékét, amelyek jelenleg nagyjából 12 millió forintot tesznek ki. A Jobbik alelnöke nevén viszont nincsen ingatlan vagy személygépjármű. Z. Kárpát három irodát is bérel Óbudán, ezek költségét az Országgyűlés finanszírozza.

Több mint kilencmillió forintnyi állampapírt vásárolt tavaly óta Dúró Dóra, emellett egymilliós tartozását is törlesztette. A Mi Hazánk elnökhelyettese továbbra is egy budaörsi ingatlan tulajdonosa ötven százalékban, továbbá egy családi Citroen gépkocsi szerepel a vagyonnyilatkozatában. A korábbi nyilatkozatához hasonlóan az egykori jobbikos jelentősebb vagyontárgyként jelölte meg a kétezres példányszámú könyvgyűjteményét. Hadházy Ajándéka

Hadházy Ákos visszafizette a hiteltartozása felét, így a tavalyi 22 millió forint helyett idén már csak 11 millió forint adóssága van.

A független képviselő eladta az egyik tulajdonában lévő szekszárdi ingatlanát is, de állítása szerint a tulajdoni lapon ezt még nem vezették át. Hadházy továbbra is ügyvezető a családi cégben, de a tulajdoni érdekeltség aránya 35-ről 25 százalékra csökkent. Megtartotta az ötezer négyzetméteres szőlőjét, ahogyan másik szekszárdi lakását is. A 2018-ban szerzett, 140 négyzetméteres ingatlanban továbbra is ötvenszázalékos tulajdona van.

Érdekesség, hogy Hadházy Ákos az ajándékozás résznél tüntette fel azokat a bírságokat, melyeket Kövér László házelnök szabott ki rá tavaly.

Ebből az 5,2 milliós büntetést nevesítette, mert a többi összeg nem haladta meg a bevallásköteles mértéket. A képviselő arra utalhatott az ajándék rubrika bejelölésével, hogy a botrányos akciói után nem maga fizette be a büntetést, hanem követőitől kalapozta össze a kirótt összeget.

A jelentős ingatlanvagyonnal rendelkező, Jobbikból kilépett, független képviselő, Varga-Damm Andrea egy újabb családi házban szerzett tulajdonjogot. Egy 1900 négyzetméteres telken fekvő ingatlan nyolcadrésze lett az övé Nagyradán, ahol egyébként már korábban is birtokolt egy nagy területű gazdasági épületet és házat. A képviselőnő megvált egy második kerületi házától, így továbbra is nyolc ingatlan van a nevén. Jaguarja mellé Varga-Damm tavaly beszerzett egy Suzuki S-Cross terepjárót is, az előbbihez hasonlóan ezt a gépkocsit is lízingeli. Az autókért jelenleg ötmillió forinttal tartozik hitelintézetek felé.