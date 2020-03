Gyors lejtmenetben az MSZP és a Jobbik

A két párt akár meg is szűnhet a következő választásig

Ha folytatódik a Jobbik és az MSZP felmorzsolódása, akkor könnyen elképzelhető, hogy a két párt már nem lesz része a 2022-es balliberális összefogásnak. A lapunknak nyilatkozó elemzők azonban úgy vélik, életben tartásuk a riválisaiknak is érdekében áll.

Ahogy az utóbbi időszakban a politikai helyzet alakult Magyarországon, nem elképzelhetetlen, hogy a 2022-es ország­gyűlési választáson az MSZP és a Jobbik már nem lesz benne a lehetséges balliberális összefogásban.

Ha megnézzük a Jobbik két évvel ezelőtti parlamenti választási eredményét, akkor azt látjuk, hogy csaknem tucatnyi olyan politikus van, aki a 2018-as voksolás után a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjának tagja volt, de azóta függetlenként ülnek a parlamentben, vagy lemondtak mandátumukról. Az előbbiek táborát erősíti Apáti István, Bana Tibor, Dúró Dóra, Fülöp Erik és Volner János, a Jobbikkal való szakítás után a többségük belépett a Mi Hazánkba. Hegedűs Lórántné tavaly februárban mondott le parlamenti mandátumáról, illetve minden Jobbikban viselt tisztségéről, és kilépett a pártból.

Csalódott a Jobbikban Kepli Lajos is, aki tavaly tavasszal szintén visszaadta képviselői mandátumát, majd októberben Balatonalmádi független polgármestere lett. Staudt Gábor 2018. december 18-án magánéleti okokra hivatkozva távozott az Országgyűlésből, míg a botrányba keveredett Szávay István két héttel korábban adta vissza mandátumát, de csak a napokban jelentette be, hogy kilép a Jobbikból.

A Jobbik január 25-i kongresszusa után feloszlatta magát a békéscsabai Jobbik, és valamennyi tag kilépett a pártból. Bencsik János budapesti elnök két hete hagyta ott a Jobbikot, de az egy éve átvett mandátumát megtartotta, és függetlenként dolgozik tovább. Egy héttel később Bogdán Szabolcs, a Jobbik debreceni elnöke, volt Hajdú-Bihar megyei sajtófőnöke lépett ki az egyre inkább balra tolódó pártból.

Két napra rá megszűnt a Jobbik második legnagyobb alapszervezete, a debreceni, majd kedden Vas megyében is köddé vált a párt, illetve feloszlott az egyeki és bakonszegi csoport. S persze ne feledjük azt sem, hogy tavaly októberben kilépett a Jobbikból Vona Gábor is, aki korábban több mint egy évtizedig állt a szervezet élén.

Visszaszorulóban van az MSZP is, amely több fontos politikusát elvesztette az elmúlt években. A legfájóbb egyértelműen Botka László, Szeged polgármesterének távozása, de kilépett a rendszerváltást követő évek egyik meghatározó politikusa, Szöllősi Istvánné is. Nem sokkal később Bóth János, Vác egykori szocialista polgármestere, korábbi országgyűlési képviselő, a párt egyik alapító tagja intett búcsút az MSZP-nek. Két hete eldőlt, hogy két ősszocialista budapesti polgármester – a pestszentlőrinci Szaniszló Sándor és az óbudai Kiss László – a DK-ban folytatja a pályafutását.Gyurcsány Ferenc pedig belengette: „Éppen folyamatban van három teljes MSZP-s vidéki szervezet DK-hoz való csatlakozása.” A pártelnök hozzáfűzte, mivel látja, hogy a történtek fájnak a szocialistáknak, minden erejét latba veti, hogy lebeszélje őket erről.

Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője hangsúlyozta, a Jobbik új elnöksége máshogy képzeli el a párt jövőjét, mint több jelenlegi országgyűlési képviselő. – Jakab Péter megválasztásával a pártvezetés olyan erővel kötötte hozzá magát a balliberális pártokhoz, amely a szervezet önállóságának elvesztésével jár. Cserébe viszont a megmaradó – az elnökhöz lojális – maroknyi opportunista biztosíthatja politikai túlélését. Ülnek még képviselők a frakcióban, akik az új elnökség önfeladó irányvonalával nem értenek egyet, így nem kizárt, hogy lesznek még kilépések, igaz, nem nagy számban.

A Jobbik megszűnése azonban azért valószínűtlen, mert a pártszervezet fenntartása lehet a biztosíték arra, hogy a vezetők tárgyalóképesek lesznek a kormányellenes osztozkodásnál – emelte ki. Az elemző kifejtette: az MSZP-re inkább az eljelentéktelenedés várhat, mint a megszűnés. Szavai szerint Gyurcsány Ferenc szervezetileg igyekszik meggyengíteni a pártot, de az ország legmegosztóbb politikusaként szüksége van – főleg a bizonytalan választók miatt – annak a látszatára, hogy létezik valós, egyenlő partnerek párbeszédén alapuló, ellenzéki együttműködés.

– Amennyiben megvalósul az ellenzéki együttműködés, úgy 2022-ben a Jobbik és az MSZP szimpatizánsai is azzal a dilemmával fognak szembesülni, hogy nem tudnak a saját pártjukra listán, vagy azok egyéni jelöltjére szavazni, ami el is bizonytalaníthatja őket. Szeged sem kivétel az ellenzéki osztozkodás alól, de a jelöltség megszerzésére már csak a regnáló képviselő okán, az MSZP pályázhat a legnagyobb eséllyel – fűzte hozzá.

– Bár komoly válsággal küzd a Jobbik és az MSZP, korai lenne véglegesen leírni ezeket a pártokat, hiszen a szavazóbázisaikat nézve a hibahatárnál nem sokkal nagyobb különbség van köztük, így elsősorban a támogatóik aktivitása, elkötelezettsége befolyásolhatja leginkább a 2022-es parlamenti választás kimenetelét – jelentette ki lapunknak Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke.

Szavai szerint amellett, hogy az említett két pártnak van a legnagyobb támogatottsága az ellenzéki oldalon, parlamenti mandátumaik, frakcióik révén jelentős anyagi erőforrásaik is vannak.

– Ráadásul ha 2022-ben nyerni akar az ellenzék, akkor akár néhány tucatnyi szavazat besöprése is nélkülözhetetlen lehet pél­dául a kisebb településeken, ezért is fontos, hogy a DK és a Momentum mellett megmaradjon a Jobbik és a szocia­lista párt is, és képesek legyenek mobilizálni a szavazói­kat – fogalmazott.