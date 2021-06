Karácsony kezéhez nőtt a hatalom, egy személyben hozott döntéseket

A főpolgármester késlelteti a közgyűlés összehívását

Bár már megtarthatók a közgyűlések, mégis bizonytalan, hogy Karácsony Gergely mikor hívja össze a Fővárosi Közgyűlést. Lapunk úgy tudja: a főpolgármester a nyári szünetig már nem akart közgyűlést tartani, ezért az utolsó pillanatig kihasználta a veszélyhelyzettel járó kiváltságos helyzetet, hogy egy személyben dönthetett a közgyűlés helyett. Ez azért is érdekes, mert a baloldal volt az, amely a rendkívüli jogrend kapcsán kormányzati teljhatalmat emlegetett, közben számos példa mutatja: valójában a baloldali polgármesterek éltek vissza ezzel a lehetőséggel.

Másodszori megkeresésre sem kaptunk választ Karácsony Gergely sajtóirodájától arra a kérdésünkre, hogy mikorra tervezi a főpolgármester összehívni a Fővárosi Közgyűlést. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy Karácsony a következő hetekben nem tervezett ülést tartani, erre utal az is, hogy

az utolsó pillanatban hozott meg egy személyben fajsúlyos döntéseket még június 15. előtt, amikortól megszűnt a polgármesterek járványhelyzetben elrendelt egyszemélyi felhatalmazása.

Karácsony a közgyűlés helyett olyan ügyekben döntött, mint a használt frankfurti villamosok beszerzése hétmilliárd forint értékben, a Szent István-szobor XIX. kerületi elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása, és személyi kérdésekről is határozott. A budapesti Fidesz-szervezet úgy fogalmazott: úgy látszik, annyira kezéhez nőtt a hatalom, hogy most, a járványügyi válság után sem akar megválni tőle. Információnk szerint a fővárosi Fidesz–KDNP-frakciócsoport rosszallására a főpolgármester elgondolkodott azon, hogy mégis tart közgyűlést, ám a Magyar Nemzetnek erről nem kívánt nyilatkozni.

Nem Karácsony az egyetlen baloldali városvezető, aki hátráltatja a többpárti egyeztetéseket. A Kiss László vezette Óbudán a kormánypárti frakció kezdeményezett rendkívüli testületi ülést, ám

sem a DK-s polgármester, sem a baloldal nem jelent meg az ülésen, ezért határozatképtelenség miatt elmaradt a többpárti döntéshozatal, mert Kiss László egy nappal előtte egy személyben meghozta azokat.

Józsefvárosban is a Fidesz–KDNP-frakció kezdeményezett egy rendkívüli testületi ülést, amit Pikó András baloldali polgármester elutasított, mivel ő is kihasználta a veszélyhelyzet által biztosított utolsó napokat, és egy személyben döntött a testület helyett. Azért akadnak jó példák is: a momentumos vezetésű Terézvárosban, a jobboldali V. és XII. kerületben is a héten tartják meg a testületi üléseket.

A legtöbb megyei jogú városban e hét második felében, jellemzően csütörtökön, van, ahol pénteken ül össze helyben a közgyűlés. Több településen már korábban ülésezett a testület, Pécsett június 16-án, Zalaegerszegen június 17-én, Kaposvárott június 18-án, míg Hódmezővásárhelyen és Szekszárdon kedden tartott ülést a közgyűlés. Békéscsabán jövő hétfőn, míg Győrben jövő szerdán, Szolnokon pedig várhatóan július második felében ülésezik a helyi testület. Kecskeméten most ünnepi közgyűlést tartanak, de a tervek szerint Bács-Kiskun megye székhelyén júliusban rendkívüli ülést hívnak majd össze.

A balliberális vezetésű Érden a munkaterv szerint június 24-én kellett volna közgyűlési ülést tartani. A veszélyhelyzet idején, június 14-én azonban Csőzik László polgármester még maga hozott döntést arról, hogy megváltoztatja a munkatervet, és átteszi a közgyűlési ülés dátumát jövő keddre. Úgy tudjuk, azzal indokolta a döntést, hogy a hivatal nem készült el időben az előterjesztésekkel, és kell nekik még ez a néhány nap. Más forrásból úgy értesültünk, hogy ez csak kifogás, a hivatal illetékesei időben elkészültek volna a munkájukkal. Az ugyancsak balliberális vezetésű Egerben a munkaterv szerint szintén június 24-én kellene üléseznie a közgyűlésnek, de nem hívták össze a képviselőket.

Ebből is látszik, hogy a rendkívüli veszélyhelyzet kihirdetésekor a leghangosabban teljhatalmat kiabáló baloldal élt leginkább a rendkívüli jogrend adta helyzet kihasználásával.

Emlékezetes: a baloldal külföldön azt terjesztette, hogy nem ülésezik a parlament és diktatórikus módon dönt a kormány. Ezzel szemben az igazság az, hogy végig ülésezett az Országgyűlés, és minden ügyben szavaztak a képviselők.