Leromlóban a budapesti tömegközlekedés

Tudtak róla

A vizsgálat megállapításai alapján a BKV döntéshozóinak tudniuk kellett arról is, hogy a CR–Facilitiesnek nincs se telephelye, se fióktelepe, részvényeseiről a cégadatok között nincs információ, a székhelyként megadott címen további 128 cég van bejegyezve, illetve elérhetőségként a cégjegyzésre jogosult személy saját gmailes e-mail címe van megadva. A vállalatbiztonsági csoportnak az is szemet szúrt, hogy a CR–Facilities Zrt.-nek nincs saját honlapja, hirdetései, a cégbejegyzésen kívül nem található róla információ. A jelentés az offshore háttérre utalva arra is felhívta a figyelmet, hogy „feltehető, hogy a CR–Facilities Zrt.-t célzottan erre a közbeszerzésre egy olyan üzleti társaság hozta létre, amely valamilyen okból a háttérben akar maradni”.

A Hír TV Informátor című műsora is számos gyanús körülményt derített fel a CR–Facilities Zrt.-vel kapcsolatban. A tendert megnyerő cég többségi tulajdonosát, a Cratis Ingatlanbefektető Zrt.-t egy ciprusi székhelyű offshore cég, az Agria Holdings birtokolja, és tisztségviselői között Tüttő egykori élettársának, Leisztinger Tamás nagyvállalkozónak az emberei is megtalálhatók. A cég bejegyzett székhelyén az Informátor stábja érdeklődésére eleve olyan telefonszámot adtak a CR–Facilities Zrt.-hez, amelyet a Cratis egyik tulajdonosa, Dudás Rita vett fel, aki rendkívül gyanakvóvá vált, amikor kiderült, hogy a CR–Facilities Zrt. illetékeseit keresik a busztender ügyében. Ráadásul a közbeszerzést megnyerő cégnek mindössze egy munkatársa van bejegyezve, s Tóth Erika vecsési lakcímén senki nem nyitott ajtót a stáb megkeresésére.

Oslói flotta

Szintén rendkívül különös körülmény, hogy a CR–Facilities Zrt.-nek nincsenek saját buszai, és a pályázaton az általa legyőzött cégtől vásárolnák meg az ajánlatában szereplő buszokat. Az adásban arról számoltak be, hogy a székesfehérvári székhelyű Truck-Trailer and Parts Haszongépjármű- és Alkatrész-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. telephelyén találhatók azok a buszok, amelyekkel az első helyezett nyert, ám azok elképesztő módon a tenderen vesztes cég tulajdonát képezik, s a CR–Facilities Zrt. tőlük akarta megvásárolni a járműveket. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke megerősítette, hogy a vesztes pályázat ugyanazt az Oslóból származó, honosítási procedúrán átesett buszflotta néhány darabját mutatta fel, mint amelyből a BKV jelenleg is bérel. Szerinte ezeket a közbeszerzéseket jellemzően egyetlen cégre írják ki, mivel annak a tulajdonában van az a néhány jármű, amelyet a BKV bérelni szeretne.

Mint azt korábban megírtuk: az április ­28-án kiírt tenderen a BKV-nak 12 hónapra béreltek volna hat, 12 évesnél nem régebbi, legalább Euro IV-es környezetvédelmi besorolású, használt, alacsony padlós autóbuszt. A BKV Zrt. a CR–Facilities Vagyongazdálkodó Zrt.-t hozta ki a pályázat nyerteseként, ami meglehetősen különös annak tükrében, hogy a céget 2020. május 11-én, azaz egy héttel a pályázati kiírás lezárása előtt alapították meg. A BKV a közbeszerzési eljárásban nyertes céggel október 30-án egyéves, határozott idejű szerződést kötött, a buszmutyibotrány kirobbanását követően azonban a megállapodást felmondta a fővárosi közlekedési vállalat. Amellett, hogy offshore tulajdonosi hátterű társaság a magyar jogszabályok szerint nem nyerhet közpénzből finanszírozott, közszolgáltatást nyújtó közbeszerzésen, a CR–Facilities Zrt. a pályázat azon kritériumának sem felel meg, amely szerint csak olyan cég indulhat az eljáráson, amelynek az elmúlt három üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele elérte a százhatvanmillió forintot.