Tarlós: Karácsonyról Gyurcsány is azt mondta, erőtlen a győzelemhez

A főpolgármester szerint Borkai Zsolt vállalhatatlan, valójában le kellene mondania

Volt már a mostaninál is keményebb harc, de a jelenleginél sunnyogóbb, félrevezetőbb és képmutatóbb kampányt még nem láttam – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Tarlós István, aki szerint az ellene induló főpolgármester-jelöltek ismeretei, tapasztalatai is mérsékeltek. Budapest első embere más téren sem rejti véka alá a véleményét. Úgy véli például, hogy amit Borkai Zsolt csinált, az felháborító, vállalhatatlan, méltatlan, és érthetetlen, miért nem vonja le magától a konzekvenciát.

– Túl vagyunk egy hosszú kampányon, hogy viselte?

– Fizikailag nem volt kimerítő, szellemileg is jól bírtam, lelkileg volt lehangoló, kiábrándító. Harminc éve folyamatosan veszek részt kampányokban, egy híján minden polgármester-választást megnyertem. Volt már a mostaninál is keményebb harc, de a jelenleginél sunnyogóbb, félrevezetőbb, mellébeszélősebb és képmutatóbb kampányt még nem láttam. Őszintén szólva ilyen főpolgármester-jelölti mezőny sem volt még, mint most. Senkit nem bántok meg, senkit nem becsülök alá, soha nem voltam elbizakodott, de a megmaradt jelölti hármas ismeretei, tapasztalatai is mérsékeltek. Nem beszélve arról, hogy celeb, levélhordó postás vagy vidéken élő villanyszerelő eddig még nem aspirált arra, hogy a főváros főpolgármestere legyen. Nem udvarias dolog ugyan, de nem tudom, miért lepődnek meg, ha sokan cirkuszt emlegetnek. Ez mégiscsak a magyar főváros, aminek a vezetését nem lehet úgy megtanulni, mint egy kártyajáték szabályait.

– Mennyire szólt a kampány a fővárosról?

– Ez az ellenzéki kampány nem a városról, nem a teljesítmények összehasonlításáról és nem az önkormányzati kompetenciákról szólt. Hallok olyan kritikákat, hogy nem is kampányolok, pedig kezdettől fogva arra törekszem, hogy bemutassam azokat a dolgokat, amiket megcsináltunk, illetve azokat, amit előkészítettünk és megvalósítunk, ha hétfőn folytathatjuk a munkát. Az nekem nem kampány, ha valaki minden második nap kiáll egy utcasarokra, hat emberrel maga mögött, majd nyilvánvalóan teljesíthetetlen ajánlatokat tesz, miközben a saját teljesítményéről semmit nem lehet tudni. A kampányban az ellenzék részéről mindenről szó esett, csak arról nem, amiről kellett volna.

– El tudta mondani, milyen célokat sikerült megvalósítani?

– Az elmúlt kilenc évben 170 projekt valósult meg. A teljesség igénye nélkül a nagyobb beruházások közé tartozott a 4-es metró befejezése, a 3-as metró felújításának elindítása, a BKV járműveinek cseréje. 400 kilométer csatorna, 35 kilométer kerékpárút épült, megújult a Széll Kálmán tér, a Margitsziget, valamint ötven köztér a Tér_köz pályázatunk segítségével, felújítottunk és bővítettünk hét fürdőt. Megterveztük és megépítettük a budai fonódó villamost, felújítottuk, meghosszabbítottuk az 1-es és a 3-as villamosvonalakat, folyamatosan újítjuk fel és bővítjük az állatkertet. Elindultak az árvízvédelmi beruházások, épül a Főtáv-körvezeték. A város zöldprogramjának részeként pedig első ütemben tízezer fát ültettünk a hiányos fasorokba, parkokba. Elkészült és a Fővárosi Közgyűlés elfogadta például a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési tervet, a Budapesti mobilitási tervet, a Gazdasági és foglalkoztatási tervet, a klímastratégiát, a Zöldinfrastruktúra-fejlesztési koncepciót, a szmogrendeletet.

A ciklus eredményeinek elismerését jelenti, hogy Brüsszelből megkaptuk az Európa legjobb úti célja 2019 díjat, valamint az, hogy a The Economist brit hetilap testvércége, az Economist Intelligence Unit felmérése szerint Budapest a kelet-európai régió legélhetőbb városa, valamint 2010 óta húsz helyet léptünk előre az élhető városok sorrendjében.

– Milyen további tervek, projektek vannak?

– Szintén a teljesség igénye nélkül: a BKV a napokban szerződik a 3-as metró középső szakaszának felújítására, illetve jövőre klimatizálják a vonalon futó felújított metrókocsikat. Folytatódik a trolik, villamosok és autóbuszok cseréje, a P+R parkolók kialakítása. Megújul a Lánchíd és környéke, megkezdődik a Blaha Lujza tér, a Széna tér felújítása. Indul az EuroVelo 6 és 14, a Duna menti kerékpárút fejlesztése. Elkészül az időalapú elektronikus jegyrendszer, ami az egyetlen félresikerült projektünk volt, de a Belügyminisztérium támogatása mellett az első három ütemét már megvalósítottuk, és 2020-ban a beruházás be is fejeződik. Elkészült az aquincumi híd komplex tervezése is. Megújul a Ferihegyi gyorsforgalmi út, és megkezdődik a városháza felújítása is.

– Mi az ellenzék és mi az ön választóknak tett ajánlata közötti legfőbb különbség?

– Az ellenzék ajánlata Catullus sorait idézve: „szélbe írott betű csak, rajz rohanó vizeken”. Az én ajánlatom ezzel szemben a tényeken alapszik: amik megvalósultak, és az előkészített projektek, amik átmentek a Fővárosi Közgyűlésen, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán és a kormányon is. Továbbá a miniszterelnökkel kötött megállapodásom, amelyről Orbán Viktor tudja a legjobban, ha nem tartják be, akkor felállok.

– Kihívói részéről azért ígéretekben nem volt hiány. Mit gondol erről?

– Az elhangzott ígéretek több szempontból is komolytalanok. Itt van például az, hogy az önkormányzatok közvetlenül pályázhassanak és jussanak a nagyberuházásokhoz szükséges uniós forrásokhoz. Akkora projektek esetében, mint egy metróépítés vagy metróvonal-hosszabbítás, ez elképzelhetetlen. Elég jól ismerem az Európai Unió pénzügyi szabályait és működését, nem csak a Demszky-féle szerződéseket kellett rendbe tennünk, hanem az előcsatlakozás időpontjában a többi polgármester megbízásából a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács egyik vezetője voltam. A témában előadásokat tartottam többek között Milánóban, Brüsszelben is. Nincs olyan, amiről Karácsony Gergely beszél. Olyan van, hogy közösségi kezdeményezés, de ezzel csak „aprópénzeket” lehet igényelni, de értelmezhető, komoly projektre a tagállam kormányának megkerülésével nem lehet pályázni. Az unió is csak a kormányokon keresztül tárgyal. Nem beszélve arról, hogy a Karácsony-féle ígéretdömping megvalósítását jogszabályok sem teszik lehetővé. Például az ingatlanadó kivetését, amit ő kerületi polgármesterként megtehetett volna, azonban öt éven át nem tette, a főpolgármester pedig ilyet nem vethet ki. Ugyanez a helyzet a kórházakkal és a sporttámogatásokkal kapcsolatos ígérgetéssel is, mivel ezek a pénzek soha nem kerülnek hozzá. Az sem tiszta, hogy képzelte az ígéreteinek pénzügyi hátterét, figyelembe véve a folyamatban lévő nagy projekteket. Talán le akarja ezeket állítani? Amit az ellenzék és Karácsony folytat, az nem kampány. Újabban meg levelet ír tömegesen a nyugdíjasoknak, amelyben részint engem rágalmaz, részben ismételten teljesíthetetlen ígéreteket tesz nekik. Persze, Puzsér sem semmi. Jópofa, de halvány gőze nincs a rendszer működéséről. Viszont Karácsonnyal ellentétben nem akar másnak látszani, mint aki valójában. Berki Krisztiánt nem tudom értelmezni.

– Durva kijelentések is elhangzottak az elmúlt hónapokban. Melyik vádat tartotta a legképtelenebbnek?

– Nem követtem folyamatosan a személyemet ért vádakat. Volt itt elképesztő hazudozás az M3-as metróról, hasonló arról, hogy brutális adóssággal hagytam ott 13 éve Óbudát. Az utódom nem győzte közleményben cáfolni és írni, hogy adósságmentesen vette át tőlem a kerületet. De a legképtelenebb mégis talán az „Orbán bábja” volt. Valamennyi régi ismerősöm és Óbuda jelenlegi vezetése, akik korábban mellettem és velem is dolgoztak, röhögnek ezen, ahogy a Fideszben is. Nem hiszem, hogy a személyiségemből az lenne kiolvasható, hogy bárkinek a bábja vagyok. Nem mellesleg az ellenzéki sajtó több mint 25 éven át következetesen az ellenkezőjét írta rólam. Egyébként pedig ki akadályozta meg az Úttörő Stadion átépítését, a kilencemeletes margitszigeti teniszstadion felépítését, ki tiltotta be a Belvárosban élőket zavaró Red Bull Air Race-t, csak hogy néhány, komoly konfliktussal járó intézkedésemet felsoroljam. Most pedig, hogy a bábozás nem volt hihető, egyesek azzal jönnek, hogy Orbán Viktor lemondott rólam, nem kampányol mellettem. Képzeljék el, mekkora cirkusz lenne az ellenzéki oldalon, ha a miniszterelnök tényleg kampányolna mellettem. Ezzel szemben Karácsony Gergelyről szövetségese, Gyurcsány Ferenc jelentette ki nagy nyilvánosság előtt, hogy kiment mögüle a támogatás, erőtlen ahhoz, hogy nyerjen. Emlékszik valaki arra, hogy Orbán Viktor ilyeneket mondott volna rólam? Azt sorolom, hogy mit csináltunk meg, és még mit fogunk. Ezzel szemben hallott bárki arról, hogy Karácsony Gergely kerületében, Zuglóban mi valósult meg? Az is döbbenetes, amiket összehord a főváros és Zugló pénzügyi helyzetéről. Nyilvánvalóan nem érti a költségvetés szerkezetét sem.

– A Zuglóban, a Párbeszéd háza táján, illetve Győrben és Kispesten felszínre került botrányokról mi a véleménye?

– Zugló, Kispest, Párbeszéd-iroda – ezek alapjában Karácsony ügyei, az ő jelöltjük. Valamennyiről lapít. Kezdem ezért Győrrel. Amit Borkai Zsolt csinált, és ahogy, az felháborító, védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan. Ez az ember méltatlanná vált. Olyan nincs, hogy ez magánügy. Nem értem, miért nem vonja le magától a konzekvenciát. Valójában Borkainak le kellene mondania. Ne tegyen kárt mások munkájában is. Úgy tűnik, nem tudja felmérni, mit művelt. Többről van szó, mint egy szexbotrány. Több annál. Ami pedig kitudódott korábban Zuglóban, a súlyos veszteségeket okozó parkolási szerződések kapcsán, annak az egyik pikantériája, hogy a helyi szocialisták miért szavaznak folyamatosan szövetségesükkel, Karácsony Gergely polgármesterrel szemben? Karácsony nemcsak a korábbi szerződést – amit maga nevezett korrupciónak – írta alá minden jogorvoslati lehetőség mellőzésével, de kötött egy másikat is a testületi határozattal szemben. Zuglóban pedig az érvényes testületi döntés ellenére továbbra is büntetik a helyben lakókat a parkolásért. Ami a Párbeszéd irodájában – ha egyáltalán ott történt – felvett beszélgetést illeti, az porrá zúzza a „megingathatatlan” ellenzéki összefogást. Egymás között a nullaszázalékos Párbeszéd vezetői a velük szövetséges nagy pártok politikusait bűnözőnek nevezik, szidalmazzák? Milyen összefogás az ilyen? Ha ez a véleménye Karácsonynak, akkor miért fogadja el ezeknek a pártoknak a támogatását? Ami a kispesti esetet illeti, az magáért beszél. Ugyanakkor hihetetlennek és hiteltelennek tartom, amikor mindegyik esetben azzal védekeznek, hogy lehallgatták őket. Azt, hogy például teljesen súlytalan kispesti kerületi önkormányzati képviselőre rááll a titkosszolgálat, azt legfeljebb az óvoda kiscsoportjában hiszik el. A hang-, illetve videófelvételeket miért nem vizsgáltatják meg szakemberekkel? Rövid idő alatt kiderülhetne, hogy meg vannak-e vágva vagy manipulálva vannak-e ezek az anyagok vagy nem. Miért nem teszik meg? Egyébként az sem hihető, hogy Karácsony nem emlékezik, kivel folytatott le ilyen súlyú beszélgetést. Sokat elárul, amit óvatlanul mondott egy (ál)civil a napokban a Klubrádióban: hogy ha Karácsony nyerne, az első feladata lesz megszabadulnia a sok szövetségesétől. Ez aztán a stabil összefogás.

– Mennyire vetnek ezek a botrányok rossz fényt az önkormányzatok világára?

– Azt nem hiszem, hogy magam rossz példával járnék elöl, ami a lakáskörülményeimet, az életvitelemet, a családi életemet vagy a főpolgármesteri tevékenységemet illeti. A Főpolgármesteri Hivatalban 2010 óta nem volt korrupciós botrány. Ami az elmúlt másfél hétben a kérdésben szereplő helyeken kitudódott, azért is bánt, mert az emberek – akik nem szeretik túlzottan a politikát, és nem is bíznak a politikusokban – azt fogják hinni végül, hogy minden önkormányzat így működik, és minden önkormányzatban ilyen politikusok ülnek, ami persze nem igaz. Amennyiben ez így megy tovább, annak katasztrofális következményei lehetnek a közvélemény alakulása szempontjából. Csalás, lopás, hazudozás, drog, hedonizmus, aztán a hülye, hihetetlen védekezések. Pedig az önkormányzatok túlnyomó többségében nem ilyen emberek tevékenykednek. Rá kell lépni a fékre, jobban meg kell nézni, hogy hova, kiket ültetnek, neveznek be. Így nem mehet tovább.

– A baloldal közös főpolgármester-jelöltje a napokban már kijelentette: ő fogja megnyerni a választást, sőt azt is elmondta, hogy melyik, jelenleg kormánypárti vezetésű kerületnek lesz új, ellenzéki polgármestere. Mi a véleménye erről?

– Karácsony rengeteg valótlanságot és badarságot mond, de ha ráolvassák… Nálunk veszélyes, ha valakinek sikerül mártírszerepbe lavírozni magát. Megsajnálhatják. Gondoljon 2002-ben az Orbán–Medgyessy-szituá­cióra. Karácsony is igyekszik erre játszani. Ugyanakkor az is veszélyes dolog, ha súlyos valótlanságok a levegőben maradnak, ilyen például Karácsony patkányügyben bemutatott szürreális fátyoltánca. Szeret ilyen kijelentéseket tenni, amit idézett. Előre biztosít mindenkit, hogy csak ő győzhet. Emlékezhet ön is a 2018-as „majd hétfőn bebiciklizem én a Miniszterelnökségre” sztorira. Aztán másképp történt. Az ilyen mondatok mindig elbizakodottságot vagy látens félelmet tükröznek. Én óvatosabban bánok a hasonló kérdésekkel. Minden választás választás. A meccs a bírói sípszóig tart. Vasárnap este mindent megtudunk. Aki elégedett a főváros fejlődésével, működésével, menjen el szavazni!

– Akárhogy döntenek a választók október 13-án, mi lesz az első dolga az eredményhirdetés után?

– Kialszom magam és beszélgetek egy jót a feleségemmel.

