Újjászületett a német AMG SL kabrió

70 éve került fel először egy Mercedesre az azóta legendássá vált SL típusjelzés. Ugyan a versenyautóként és szupersportkocsiként indult modell igazi luxuskabrióvá változott az évtizedek során, az új generációnál a gyártó igyekezett visszatérni a gyökerekhez.

Hogy a 4,71 méter hosszú SL igazi sportautó legyen, teljesen új vázszerkezetet alkottak a mérnökök, méghozzá alumínium, acél, magnézium és műanyag felhasználásával. Bizonyos anyagokat speciális MIG-hegesztéssel, lézerhegesztéssel, szegecseléssel, forrasztással és ragasztással állítanak össze egy elemmé.

A meglehetősen munkaidő-igényes technika a merevség tekintetében hoz igazi előrelépést, hiszen a modell csavarodási merevsége 18%-kal magasabb a korábbinál, de még az AMG GT Roadstert is felülmúlja e tekintetben. A keménytetőről vászonsapkára váltás nemcsak az optikát befolyásolja alapvetően, hanem a súlypontnak is jót tett, önmagában ezzel 18 kg-ot spóroltak. A tető mozgatása egyébként 15 másodpercig tart, a nyitás-zárás menet közben 60 km/órás tempóig is végezhető.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Képernyőfelvétel (Youtube.com/Autó-Motor)