Könyvet a fa alá: ajándékötletek lakberendezőknek

Íme hat nem olyan régen megjelent könyv, amellyel biztosan örömöt szerezhetünk az izgalmas otthonok, az érdekes épületek, a mögöttük lévő történetek és a még felfedezésre váró építmények, házak és környékek iránt érdeklődőknek – olvasható a lakáskultúra.hu cikkében.

Fotó: Pixabay

Pataki Judit: Padok & pamlagok

„Az előbb még egy padon ültek, egy-két oldallal később pedig már egy pamlagon.” Egy izgalmas budapesti sétára invitál minket könyvében Pataki Judit lakberendező, amely során nemcsak az általa tervezett otthonok küszöbét léphetjük át, hanem megismerkedhetünk a környékkel, ahol a házak, a lakások találhatóak.

Turi Attila

A magyar építészet meghatározó alakja, számos karakteres megjelenésű, otthonos hangulatú családi házat és középületet tervezett. Turi Attila neve ismerősen cseng a rádióhallgatók számára, népszerű beszélgetőműsorai úttörő szerepet játszottak a szemléletformálásban. A lenyűgöző világát gazdag képanyag és az alkotó saját írásai segítségével mutatja be a kötet.

Jelek a térben – Lázár Antal építészete

Kossuth- és Ybl-díjas magyar építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének főtitkára, majd elnökhelyettese, a Műegyetem építészmérnöki karának dékánja, a kortárs magyar építészet meghatározó alakja: Lázár Antal fantasztikus életpályáját és annak legfontosabb állomásait, műveit mutatja ez a kötet sok száz képpel, tervrajzzal és fotóval illusztrálva.

Trom Kata: Miért ott van a szék?

Mit mesél az otthonunk? Miért épp oda tettük a bútorokat, ahol most vannak? Milyen a különböző helyiségek alaprajza, berendezése, és milyen e helyiségekben a mozgásterünk? Mi alakítjuk ki a tereinket, vagy azok is alakítanak minket? Trom Kata új könyvéből inspirációt kaphatunk arra, mitől válik a személyes terünk harmóniát árasztó, szeretettel teli, velünk lélegző otthonná.

Zubreczki Dávid: Templomséták Budapesten

Külföldön járva természetes, hogy meglátogatjuk a nevezetes egyházi épületeket, megnézzük a híres freskókat, szobrokat.. De belegondoltunk már abba, hogy Budapesten is hasonlóan izgalmas templomok, zsinagógák vagy épp kápolnák vannak? Zubreczki Dávid olyan sétára hív bennünket a fővárosban, amely során számos jól ismert épület titkára fény derül, de megismerhetünk olyan gyönyörű vagy meghökkentő házakat is, amelyekről talán nem is hallottunk.

Krivarics Ditta: Régi házból új otthon

Krivarics Ditta lakberendező rajong a régi házakért. Könyvében saját otthona felújításán keresztül kalauzol végig és lát el bennünket a praktikus tanácsoktól kezdve a DIY-tippeken át az enteriőrök kialakításához való inspirációkkal.