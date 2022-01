Így telhet színesebben, jobb kedvűen a január!

Íme néhány egyszerű ötletet, amellyel egy kis vidámságot csempészhetünk a mindennapokba – írja a lakáskultúra.hu cikke.

Színes január

A természetben ugyan még várhatunk a jácintokra, nárciszokra, tulipánokra, primulákra, otthonainkban már élvezhetjük őket. Szerezzünk be néhány cserepes növényt, például cikláment vagy korallvirágot, de akár vázába is rendezhetünk néhány illatos vágott virágot.

Fotó: Pixabay

Gyújtsunk gyertyát!

A ködös, párás idő akár egész napra is letompíthat. Vessük be az illatgyertyákat: válogassunk friss, vidám aromák közül, amelyek a közérzetünknek is jót tehetnek.

Színes otthon

Néhány új textil csodákra lehet képes! Szerezzünk be puha, új színekben pompázó párnákat, takarókat, esetleg egy új asztalterítőt, amelyekkel egy pillanat alatt feldobhatjuk környezetünket. Ne feledkezzünk el a fürdőszobáról sem: pár új törölköző, szőnyeg is nagyon fel tudja dobni a helyiséget.

Kreatív tevékenységek

Elő a ceruzákkal, a rajz- és kézimunkaeszközökkel! Lehet rajzolni, festeni, színezni, gyurmázni, kötni, horgolni, szőni és fonni – a lehetőségek tárháza végtelen. Érdemes szétnézni a felnőtteknek szánt színezők között, de akár egy egyszerű rajzlapra, akvarell kartonra, mindenféle cél és elvárás nélkül is alkothatunk. Ha kedvet érzünk, pont itt az ideje megtanulni vagy elmélyíteni a tudásunkat kötögetésben, horgolásban – akár a saját örömünkre, akár ajándék gyanánt is tökéletesek lesznek az alkotásaink.

Tipp: ha már nagyon hangolódnánk a tavaszra, újítsuk fel és fessük át a virágcserepeinket, esetleg üvegfestékkel új külsőt adhatunk a vázáinknak.

Párologtatás

Tájékozódjunk az illóolajok testünkre, lelkünkre gyakorolt pozitív hatásairól és vessük be őket a nap folyamán. Ha még nem próbáltuk, szerezzünk be egy diffúzort, és illatosítsuk vele az otthonunkat!

Friss ételek

Már egy színes finomságokkal teli tányér is jobb kedvre derít. Törekedjünk arra, hogy az elénk kerülő ételek minél frissebbek és színesebbek legyenek! Az üde mikrozöldek, a fagyasztott zöldségek, és a szezonális kínálatból például a lilahagyma, a narancs vagy a piros alma nemcsak egészségesek, hanem vidámságot is csempésznek az asztalunkra. Készíthetünk a mélyhűtőnkben lévő bogyós gyümölcsökből friss lekvárt, fűszernövényekből pestót, a tarkára válogatott zöldségeket összesütve pedig íncsiklandozó egytálételt.

Színes öltözék

Mennyivel jobb érzés reggelente egy vidám, sárga vagy piros színű kabátba bújni, nem igaz? Akár már egy többszínű sállal, egy karakteres árnyalatban pompázó kesztyűvel és egy hozzáillő sapkával is csodákat művelhetünk az öltözékünkkel és a kedvünkkel is. Viseljünk bátran szokatlan, meglepő formájú vagy színű kiegészítőket, ékszereket és cipőket, amelyekkel nemcsak magunknak, másoknak is mosolyt varázsolunk a januári mindennapokba.