Szuperegészséges élelmiszerek, melyekkel egyszerűbb lehet a fogyókúra

A közvélekedéssel ellentétben egy diéta nem feltétlenül kell, hogy költséges legyen. A most következő felsorolásban a Mindmegette magazin kizárólag olyan szuperételeket mutat be, amelyeket a mindennapi bevásárlásnál is könnyen beszerezhetünk, ráadásul a pénztárcánkat sem terhelik meg.

Leveles zöldek

A leveles zöldek, mint például a spenót, a madársaláta, a kínai kel, a cikória saláta vagy a rukkola számos, a szervezetnek nélkülözhetetlen vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, tehát mondhatjuk, hogy szuperegészségesek.

Fotó: Flickr

Ezekből a zöldekből számos fontos tápanyag bevitele fedezhető, beltartalmi értékeiknek köszönhetően csökkentik a gyulladásokat, amik a súlygyarapodás és az elhízás kiváltó okai is lehetnek, kálium- és K-vitamin-tartalmuk védi a szív egészségét, antioxidáns hatású vitaminjaiknak pedig a daganatos betegségek megelőzésében is szerepük lehet.

Egészséges zsírok

Bizony, a fogyókúrázók egyik ősellensége, a zsír is lehet egészséges, ha megfelelő fajtát és mennyiséget viszünk be a szervezetünkbe. Testünk nem működik nélkülük, a hasznos olajak pedig serkentik az anyagcserét, elmulasztják az éhséget, és segítenek a többi tápanyag feldolgozásában - tehát garantáltan segítik a fogyást. Ilyen az olívaolaj, a kókuszzsír, a repceolaj, tökmagolaj, hidegen sajtolt napraforgóolaj - és még hosszan sorolhatnánk a fantasztikus növényi olajokat, amelyek nem hiányozhatnak egyetlen diétás étrendből sem!

Fotó: Beliczay László / MTI/Beliczay László

Zabpehely

Egy tál zabkása sokkal többre képes, mint azt gondolná. A zabban található vízoldékony élelmi rostok elősegítik a megfelelő bélműködést, és hosszantartó teltségérzetet biztosítanak. Egészséges napindító fogásként próbáljuk ki a zabkását egy kevés lenmaggal, friss gyümölcsökkel és valamilyen tejtermékkel vagy növényi itallal.

Piros bogyós gyümölcsök

Például az áfonya, a szeder, a vörösáfonya, a ribizli, a málna szintén magas vitamin-, és alacsony kalóriatartalommal rendelkeznek, emellett kedvezően befolyásolják a vérnyomást és a koleszterint, és csökkentik a szervezetben lévő gyulladásokat, amelyek elhízáshoz vezethetnek.

Sovány húsok

Ha beiktatja aétrendjébe és növeli a sovány húsfélék mennyiségét, a halat és a szárnyasokat (csirke, lazac, tonhal, stb.) az nagy mennyiségű fehérjével látja el a szervezetét, és a fogyás mellett más egészségügyi előnyökkel is jár. Grillezze, párolja, vagy hal esetén fogyaszthatja akár nyersen is, a lényeg, hogy kerülje el a rántást és a zsírban sütést!

Fotó: Mike Lang / Flickr

Víz

Tudjuk, hogy nem szerencsés a vonalaink szempontjából, ha a szervezetünk túl sok felesleges vizet raktároz, de pont ezt kerülhetjük el azzal, ha sokat iszunk! Elsőre meglepőnek tűnik, de akkor kezdi testünk felhalmozni a vizet, amikor úgy érzi, hogy tartalékolnia kell, ezért bőséges utánpótlással megelőzhetjük, hogy kétszer akkora legyen a pocakunk, mint általában. Fokozhatjuk a hatást egy kis citrommal: a héjában található limonén vegyület segít a méregtelenítésben, élénkíti az anyagcserét. Tartsunk mindig egy teli üveg vizet az asztalunkon, az kezünk ügyében, hogy egész nap emlékeztessen bennünket arra, hogy inni kell, mégpedig legalább 2 litert naponta!

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)