Ilyen cipőben tehetünk hosszú téli sétákat a városban

AZ IDEÁLIS TÚRACIPŐK A ZORDABB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS MEGÁLLJÁK A HELYÜKET

Az említettek mellett a tartósság is rendkívül fontos. Elengedhetetlen, hogy a kiválasztott túracipő strapabíró legyen, rendszeres használat mellett is megállja a helyét. A minőségi túracipők esetében nem fordulhat elő, hogy a hosszú séta során leválik a cipő talpa. Mindemellett a téli időszakban fontos, hogy a túracipő víztaszító legyen, ne ázzon be a latyakos, havas utakon. A víztaszító tulajdonságnak köszönhetően elkerülhető, hogy nedvesség érje a lábakat és megfázás alakuljon ki. Továbbá fontos, hogy csúszásmentes tapadást biztosító talprésszel rendelkezzen. A túracipő talprésze nagyobb tapadást biztosít, mint az utcai cipőké. Az ideális lábbeli megfelelő komfortot nyújt a viselője számára. Az említett tulajdonságok mellett elengedhetetlen, hogy a kiválasztott túracipőnek lélegző tulajdonsága is legyen, melynek köszönhetően kevésbé izzad bele a láb a cipőbe. Ezek a hosszú sétákhoz ideális cipők extra védelmet és tartást biztosítanak a láb számára. Stabil lépéslehetőséget garantálnak a fagyos, havas, téli napokon is. Az ideális túracipők, a strapabíró kialakításuknak köszönhetően, a zordabb körülmények között is tökéletesen megállják a helyüket.

