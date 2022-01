Karácsony után kiütések? Ez is lehet az oka!

Kellemes meglepetés, kellemetlen következményekkel

Nőként előszeretettel hordunk különböző kiegészítőket, hogy minél változatosabbá tegyük a megjelenésünket, kedvelt a sok színben és formában elérhető bizsuk viselése is. Sajnos azonban ezt nem mindenki engedheti meg magának, a bizsuk ugyanis olyan fémeket is tartalmazhatnak, melyek a fémallergiásoknál allergiás tüneteket okozhatnak.

A fémallergia tünetei

Bőrpír, égő érzés, gyulladás és kiütések a bőrön a fémallergia tünetei. Egy nyaklánc, vagy egy fülbevaló is gondot okozhat az érintett területeken, de a kézfejen is megjelenhetnek ekcémás foltok, hámló, kiszáradt bőr a gyűrű viselésétől. Nagyon kellemetlen és gyakorlatilag ellehetetleníti annak az esélyét, hogy bizsukat viseljünk, akár pár órára, egy különleges alkalomra is, hiszen felvéve rövid időn belül jelentkeznek a tünetek.