Rekordot döntött a kéktúrázók száma

A Borsod-Abaúj-Zemplénben végződő öt szakaszon (OKT-23 Szarvaskő–Putnok, OKT-24 Putnok–Bódvaszilas, OKT-25 Bódvaszilas– Boldogkőváralja, OKT-26 Boldogkőváralja–Nagy-Nyugodó, OKT-27 Nagy-Nyugodó–Hollóháza) keresztül is a megyében haladó Országos kéktúrát 548-an teljesítették tavaly, 50 százalékkal többen, mint 2020-ban. A mintegy 1170 kilométer hosszú, az osztrák határ menti Írott-kőtől a szlovák határ közelében fekvő Hollóházáig nyúló útvonalat leggyorsabban 31 nap alatt járta be egy túrázó, míg olyan teljesítő is volt, aki 43 évvel ezelőtt vágott neki a feladatnak.

Az MTSZ adatai szerint a másik két kék sávval felfestett túraútvonalat is többen fejezték be 2021-ben, mint tavalyelőtt: az alföldi útvonalat 35 százalékkal, a dél-dunántúlit pedig 20 százalékkal többen teljesítették 2020-hoz képest.

Volt olyan túrázó is, aki egyetlen év alatt megszerezte a 2580 kilométer hosszú Országos kékkör jelvényét, amely mindhárom kéktúra sikeres teljesítését díjazza.

A 2021-es év kétségkívül a rekordok éve volt a természetjáró szövetségnél, az előző csúcsokon túl még a kéktúrázás napján részt vevők száma is rekordot döntött. Október 9-én 3240-en járták végig az Országos kékkör mind a 143 szakaszának egyikét.

