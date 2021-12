Távirányítóval terelgetik a közeljövő kamionjait

A brit áruellátási zavarhoz hasonló súlyos helyzet előfordulhat Európában, sőt akár hazánkban is, ugyanis egyre kevesebb a gépkocsivezető. A közúti fuvarozókat tömörítő International Road Transport Union (IRU) szerint a helyzet egyre rosszabb. A járművezetők hiánya veszélyezteti a közúti közlekedés, az ellátási láncok, a kereskedelem és a gazdaság működését, és végső soron a foglalkoztatást és az állampolgárok jólétét is – jelentette ki Umberto de Pretto főtitkár. Az IRU felmérése szerint a fő ok minden régióban a képzettség hiánya volt.

Európában emellett az EU 2004-es bővítésekor keletről nyugatra tartó vándorlás kezdődött, részint a vállalkozások, részint a munkavállalók részéről.

Mára elértük azt a pontot, hogy a nagy kibocsátó országokban – Lengyelországban és Romániában – is elfogyott a tartalék.

Nagy-Britanniában a sofőrhiány miatt egy időre bezártak egyes benzinkutak Fotó: MTI/AP/Frank Augstein

Magyarországon is azt tapasztalni, hogy kevesebb az érdeklődő: a viszonylag magas, akár 700-800 ezer forintos fizetés ellenére elriasztja a sofőröket a távollét a családtól, a megfelelő pihenőhelyek hiánya, a drága jogosítvány. Emiatt sok az idősebb kamionos, a 130 ezer foglalkoztatott kétharmada néhány éven belül nyugdíjba megy. Az IRU szerint sokat segítene, ha a fiatalabb, a 18. évüket betöltő sofőrök is vezethetnének kamiont – ez ma ugyanis a 21 évesnél fiatalabbaknak nem lehetséges –, illetve meg kellene tudni szólítani a női vezetőket is.

Megoldást jelenthet a sofőrhiányra egy svéd informatikai fejlesztő cég távirányítású kamionja.

Az Einride teherautóin nincs fülke, a teherautók jórészt önállóan működnek, egy távoli teherautó-sofőr a számítógép képernyője mögül figyel, és szükség esetén átveszi az irányítást.

A cél az, hogy a távoli operátorok akár tíz járművet is vezérelhessenek egyszerre – mondta Robert Falck vezérigazgató és alapító az Axios.com hírportálnak. Ez nem képzelhető el a mesterséges intelligencia és az önvezető képességek legalább részleges alkalmazása nélkül. Ez azonban nem akadály, hiszen a különböző sofőrsegéd eszközök már ma is alkalmassá teszik a járműveket az önálló autópályás közlekedésre.

Az Einride a közelmúltban jelentette be, hogy megkezdi a tevékenységét New Yorkban, és bemutatta az új, az amerikai utakra levizsgáztatott, elektromos meghajtású szállító járművét.

Öt éven belül több mint kétezer amerikai munkahely létrehozását tervezi, beleértve a távoli üzemeltetőket is.

A távoli sofőröknek jobb a fizetésük, biztonságosabbak munkakörülményeik – mondta Robert Falck –, sőt finomabb kávét kapnak – tette hozzá viccelődve. Ha a távirányítású teherautók elterjednek, az új távlatokat nyit a kamionsofőr szakma előtt is. Irodai körülmények között dolgozhatnak, kiszámítható időbeosztással, a földrajzi helytől függetlenül, ami lehetővé teszi a női sofőrök széles körű alkalmazását is.

Borítókép: Közúti ellenőrzés (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)