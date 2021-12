A vonaton hagyott tárgyak fele visszakerül a tulajdonosához

Idén közel 7500 talált tárgyat adtak le a vasúttársaságnak, amiből több mint 4000 került vissza a gazdájához. A vonatokon és állomásépületekben többnyire telefonokat, pénztárcát, bankkártyát, kistáskákat, hátizsákokat, tornazsákokat, bőröndöt, iratokat, okmányokat, könyveket, ruhaneműt (kabát, pulóver, sapka), szemüveget, esernyőt, kulacsot és bizsukat felejtenek az utasok. Az elhagyott tárgyaknak kicsit több mint a fele, körülbelül 55 százaléka került vissza a tulajdonosához. A nagyobb elveszített összegek általában néhány tízezer forint körül mozognak.

Idén a legérdekesebb, vonaton elhagyott tárgyak hegedű, gitár, ütvefúró, roller és okosóra voltak.

Az elveszett tárgyakat általában a vonatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók, a takarító személyzet vagy az utasok találják meg és adják le a vasútállomásokon. Az átvételi helyük állomásonként változik, általában nagyobb állomások személyes ügyfélszolgálatára kerülnek, ahol a tárgyakat nyilvántartják (https://mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/elvesztettem-hol-keressem). Amennyiben az elveszett tárgy, bankkártya vagy okmány tulajdonosa név szerint azonosítható, a munkatársak eljuttatják a bankkártya-kibocsátónak, a megtalált személyes okmányokat pedig az azt kiállító hatóságnak (okmányiroda, OEP stb.).

Abban az esetben, ha a tulajdonos személye nem azonosítható, a tárgyat az adott szolgálati hely, állomás kijelölt helyiségében általában 90 napig megőrzik. A romlandó élelmiszereket természetesen csak rövid ideig tárolják, ha senki sem keresi, megsemmisítik. A vasúttársaság 2012-ben központosított találttárgy-nyilvántartást vezetett be, amely bármely, hozzáférési joggal rendelkező szolgálati helyről könnyedén elérhető.

2019-ben vezette be a vasúttársaság a talált tárgyak elektronikus módon történő kezelését és nyilvántartását, amelynek köszönhetően valós, azonnali információ adható az elveszett tárgyaik iránt érdeklődő utasoknak, mivel a megtalálás/leadás ténye azonnal megjelenik a Mávdirekt rendszerében. Érdeklődés esetén a visszaszolgáltatás csak a tárgy jellemzőinek megadásával, azonosítást követően lehetséges.

Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárggyal együtt (pl. kabát, táska, pénztárca, stb.) adnak le. A biztonságos kezelés érdekében az elvesztett tárgyak tartalmát tételesen nyilvántartásba veszik, amennyiben a pénzösszeget is tartalmazó tárgyért 1-2 napon belül nem jelentkezik a tulajdonosa, akkor a pénzt nyilvántartásba veszi a vasúttársaság egy jegyzőkönyv kiállításával. Az átvétel feltétele, hogy az elveszett tárgyat az utas a jellemzők megadása mellett egyértelműen be tudja azonosítani. Amennyiben a pénz mellett személyazonosításra alkalmas dokumentum is van a táskában, kabátban, akkor az egyszerűsíti a beazonosítást. Azok az összegek, amelyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, mert az utas elérhetősége nem azonosítható be, a hatályos Polgári törvénykönyv alapján a magyar államhoz kerülnek.

A vonatokon vagy vasútállomásokon elveszített tárgyakkal kapcsolatban az utasok a Mávdirekt éjjel-nappal hívható telefonszámán érdeklődhetnek. (+36 1 3 49 49 49, a Telekom hálózatából +36 30 499 4999, a Telenor hálózatából +36 20 499 4999, a Vodafone hálózatából + 36 70 499 4999).

Borítókép: legtöbbször kistáskát, pénztárcát, telefonokat hagynak az utasok a vonaton (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)