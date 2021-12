Elkezdődött a Mátrában a jövő építése

Már zajlik a lignittüzelés kiváltását célzó négy fő projekt előkészítése – jelentette ki a Világgazdaságnak adott interjúban az MVM Mátra Energia Zrt. elnök-vezérigazgatója. Oravecz Zsolt emlékeztetett, hogy

az MVM Mátrai Energia nem egy egyszerű erőmű, hanem a gazdasági térség nagyon fontos szereplője, amely azonban az ország széndioxid- kibocsátásának mintegy tíz százalékáért felel. Ezt a kibocsátást az ország energia- és klímastratégiájának megfelelően csökkenteni kell, ezt célozza a technológiai átalakítás.

A modernizációs program másik apropója, hogy az erőmű berendezései az üzemórák alapján emberi léptékkel már 102 évesek, ám a leállításuk olyan ellátásbiztonsági kockázatot teremtene Észak-Magyarországon és a hazai energiarendszerben is, ami csak a kapacitások visszapótlásával oldható meg. Ezért van szükség új, modern technológiák bevezetésére.

Az átalakítás első pillére egy gázturbinás erőmű, amely rugalmas, sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, és támogatja a villamosenergia-rendszer működését.

A második pillér részben arra vezethető vissza, hogy jelenleg is társaságunk felel az országban feldolgozott hulladék egy jelentős hányadának az eltüntetéséért, energetikai hasznosításáért.

A harmadik pillér azt jelenti, hogy a rekultivált bányaterületeken 20-30 megawattos blokkokban összesen 200 megawatt kapacitású naperőművet létesítünk.

A negyedik a maradék szén-dioxid megkötése, hasznosítása, illetve olyan kutatás-fejlesztési projektek indítása, amelyek a hidrogén előállítását, a hidrogénnek a gázturbinával való használatát és a hidrogén alapú közlekedés előkészítését célozzák.

Az egész program harminc évig tartana. Ennek az első öt plusz négy évét, vagyis a lignitbányászat leállítását és a pótló, modern beruházásokat már üzleti terv szinten előkészítettük.

A gázturbinás erőmű és hulladékhasznosító finanszírozásához az uniós notifikáció már elindult. A beruházásokat korábbi kormánydöntések már megerősítették, az előkészítésben három minisztérium is érintett. A naperőművek különböző forrásokból, a jelen piaci árak és trendek alapján akár banki finanszírozással is megépíthetőek. A fejlesztés első három pillére, tehát a gázturbinás erőmű, a hulladékhasznosító és a naperőművek együtt körülbelül 400 milliárd forintba kerülnek. Ennek nagyjából a fele olyan támogatás lenne, amely a zöldítést segíti.

Nagyon fajsúlyos kérdés a széntüzelésű erőmű és a bányák dolgozóinak átképzése Oravecz Zsolt szerint, aki jelezte, már sokat tettek az ügyben. Miután az MVM bejelentette a modernizációs programot, nagy volt a félelem, hogy a modern technológiákhoz a munkavállalóknak csak a töredékére lesz szükség, a dolgozók többsége elveszíti az állását, mint annak idején Tatabányán, Ózdon és Ajkán.

Úgy véljük, hogy itt az erőmű környékén, a körülötte lévő tevékenységben is akkora gazdasági lehetőségek kínálkoznak, amelyeknek köszönhetően nem hogy leépítésről nem kell beszélni, hanem új munkahelyek jöhetnek létre. A korábbi tervekkel ellentétben nem zártunk be bányát, viszont átvilágítottuk és optimalizáltuk a társaság működtetését, ezzel egyébként tavaly ötmilliárd forintot takarítottunk meg, és ennyit remélünk az idén is.

– A munkavállalóink 97 százaléka szakképzett, van, akinek három-négy szakképesítése is van. Tehát nem betanított munkásokról beszélünk, hanem nagyon jó, akár piacra vihető munkaképességekről. És 2026-tól itt nemcsak egy gázturbinás erőmű lesz és az erőműénél kicsit nagyobb létszámigényű napelemparkok, hanem egy olyan gazdasági környezet, amelyben megmaradó technológiákat is fogunk működtetni. Új iparágakat, új ipari teljesítményt tudunk behozni, amelyeket megint csak működtetni kell. Ilyen komplex gazdasági tevékenységhez kell adminisztráció, személyzeti támogatás és számos olyan tevékenység, amely révén egy technológiai park jön létre. Most kétezer saját dolgozónk van, és 450 további a leányvállalatainknál. 2025-ig ötszázan–hatszázan mennek nyugdíjba, a park üzemeltetéséhez pedig mintegy 1100-an kellenek.

