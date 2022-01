A lítium a jövő olaja, stratégiai nyersanyaggá válik

A Tesla éves termelése idén már egymillió autó fölött lesz, a cél pedig a húszmilliós szám az évtized végére. Mellette a többi gyártó is hasonló ütemben növekszik majd, ráadásul a nap- és szélenergiával termelt áram tárolásához is szükség van az akkumulátorra, így a lítiumigény is meredeken fog emelkedni. Az ár egy év alatt 280 százalékkal ment feljebb sok más nyersanyaghoz hasonlóan, ennek egy része vélhetően átmeneti, az USA azonban már most elkezdett arra figyelni, hogy ne függjön teljesen a külföldtől. Márpedig jelenleg a kitermelt és feldolgozott lítium mindössze egy százaléka származik az Egyesült Államokból.

A kitermelés nyolcvan százaléka három országból származik: Kínából, Chiléből és Ausztráliából, míg a feldolgozás és finomítás több mint ötven százalékát Kína végzi, és a nagy akkumulátorgyárak háromnegyede ugyancsak Kínában található.

A lítium szerencsére az olajhoz hasonlóan összességé­ben bőségesen fellelhető, persze területileg egyenlőtlen eloszlásban. Az USA-ban mindössze egy bánya működik aktívan, az ország azonban jelentős stratégiai készleteket halmozott fel lítiumból, és több helyen tervezik az országban a bányászat és a feldolgozás megindítását. A főbb lelőhelyek Kaliforniában, Nevadában, Észak-Karolinában és Arkansasban vannak, de több államban is adottak a kitermelési lehetőségek.

A nagyobb lelőhelyek szerencsére általában nem lakott területen vannak, de sok esetben gondot okoz, hogy a környezetvédők perekkel hátráltatják a kitermelés megindítását, miután a lítium bányászata kétségkívül nem egy környezetbarát tevékenység. Ezek lassítják és drágítják a folyamatot, de a legnagyobb stratégiai lelőhelyek esetében nem akadályozzák meg a kitermelés és a feldolgozás megindítását. Közülük is kiemelkedő a Nevadában, Reno városától pár száz kilométerre északra található, egykori gigantikus vulkán területe hatalmas tartalékokkal, amelyek külszíni bányászással hozzáférhetők. Itt a jelentős kitermelt mennyiség feldolgozását és finomítását végzik, és bár számos per akadályozza az indulást, a terület szerencsére sivatagos, alig lakott részen található. Kaliforniá­ban egy hegyek közötti forró katlanban, sivatagos területen, részben egy kiszáradt tó helyén fog megindulni a termelés,

a helyet el is akarják nevezni Lítium-völgynek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)