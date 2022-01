Hatályban az idei költségvetés

Hatályba lépett január elsejével Magyarország 2022-es költségvetése. A törvényt tavaly június 15-én fogadta el az Országgyűlés. Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, hogy ez Magyarország újraindításának a költségvetése. Az idei büdzsé tovább erősíti a növekedést, kiemelten támogatja a család- és nyugdíjvédelmet, valamint az otthonteremtés és -felújítás programját. Mindeközben prioritásként kezeli a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartását.

A költségvetés központi eleme a Családvédelmi akcióterv. Ennek része több kedvezményes adózási forma, ezért marad fenn Európa egyik legalacsonyabb (15 százalékos) személyijövedelemadó-kulcsa is, míg a gyermeknevelést adó-, illetve járulékkedvezmények segítik.

Az árvaellátás havi 24 250 forintos minimumösszege 2022. január 1-jétől több mint duplájára, havi ötvenezer forintra emelkedett, hogy segítse azon családok újrakezdését, ahol a szülők valamelyike elhunyt. Az emelés a már folyósított és az újonnan megállapított árvaellátásokra is vonatkozik. A gyermekek otthongondozási díjának összege 2022-ben eléri a 2022. évi minimálbér összegét, az ápolási díj pedig öt százalékkal emelkedett. A 2019. július 1. előtt született, azt követően örökbe fogadott gyermekek után igénybe vehető a babaváró támogatás és a jelzáloghitel elengedése is. A csecsemőgondozási díj (csed) összege a bruttó jövedelem hetven százalékáról annak száz százalékára emelkedett már 2021. július 1-jétől. A csed összegéből csak szja-t vonják le, abból társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni.

A többgenerációs otthonteremtés elősegítése érdekében már egy éve a tetőtér-beépítéshez is igénybe vehető az új lakásvásárlást támogató családi otthonteremtési kedvezmény (csok). Egy gyermek esetén a támogatás összege hatszázezer forint, két gyermeknél 2,6 millió forint, három gyermek esetén pedig már tízmillió forint. A csok mellé a kétgyermekesek tízmillió forintos, a legalább háromgyermekesek 15 millió forintos háromszázalékos kamattámogatott hitelt is felvehetnek.

Az otthonfelújítási támogatás, ami vissza nem térítendő, maximum hárommillió forintos segítség. Ez azoknak a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő családoknak, illetőleg elvált, vagy külön élő szülőknek szól, akiknek már van saját otthonuk, abban szeretnének tovább élni és ezt a meglévő otthont szeretnék korszerűsíteni. A támogatás terhére a felújítási költségek felét, maximum hárommillió forintot lehet elszámolni, de ennél kisebb összeg is kérhető. Az otthonfelújítási kölcsön azokat segíti, akiknek nincs elég önereje a támogatás megigényléséhez. Ha az érintettek e kölcsönből finanszírozzák az önerőt, nem esnek el a támogatástól. Az otthonfelújítási kölcsön maximum hatmillió forintos, legfeljebb tízéves futamidejű, maximum háromszázalékos kamatozású kölcsönt jelent.

Az idei költségvetési törvény rögzíti, hogy a családon belül kiemelt megbecsülést érdemelnek az idős, nyugdíjas emberek. A kormány 2020-ban jelentette be a 2009-ben megszüntetett 13. havi nyugdíj visszaépítését, négy ütemben. A tavalyi gazdasági növekedés azonban lehetővé tette, hogy hamarabb, már az idén megkaphassák a teljes plusz havi összeget az érintettek. Az idén a 13. havi ellátás mellett továbbra is fennmarad a nyugdíjprémium intézménye, hogy az idős emberek is részesüljenek a gazdasági növekedés eredményeiből.

A kormány a nők családban betöltött szerepét időskorukban is kiemelten kezeli. Ezért negyvenéves jogosultsági idővel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően igénybe vehető nyugellátására 2022-ben a központi költségvetés 332 milliárd forintot biztosít.

Kamatstop fékezi a költségek emelkedését. Januártól hatályba lépett a kamatstop, amely hat hónapig érvényes a lakossági jelzáloghitelekre. Ezt még december végén jelentette be Orbán Viktor. Az intézkedés a tavaly október végi szinten rögzíti a kamatokat. A felgyorsult kamatemelkedések miatt ugyanis egy átlagos hitel havi törlesztője 23 százalékkal, átlagosan tizenegyezer forinttal nőhet. A kamatstop ettől a pluszkiadástól mentesíti a családokat. Ez fél év alatt hatvanhatezer forintos támogatást jelenthet, összesen harmincmilliárd maradhat a magyar családok kasszájában.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter 2021. május 4-én adta át a 2022. évi költségvetési törvényjavaslatot a Parlamentben Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének

Fotó: Kurucz Árpád