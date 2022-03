Gyakran a javításra is van jótállás

Megszívlelendő ajánlások

– Számlát minden esetben kérjünk, emiatt akár külön is szóljunk a javító-karbantartó vállalkozónak, akik hajlamosak erről megfeledkezni – tanácsolta megkeresésünkre a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) elnöke. Baranovszky György kérdésünkre válaszolva azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy amikor egy helyi „kisokos” kiadványból vagy akár az internetről kiválasztjuk a javítási munkálatokra megfelelőnek ítélt szakembert, mindenképpen kérdezzünk rá arra, hogy számol-e fel kiszállási díjat. Előfordulhat ugyanis, hogy akár tízezer forintot is elkér a mester, majd utána közli, hogy nem vállalja a munkálatokat.

A fogyasztóvédelmi szakember óva int azoktól a vállalkozásoktól, amelyek csak minimális információt, általában mindössze nevet és telefonszámot adnak meg magukról, széles körű szolgáltatásaik felkínálásával.

Persze számos jó szakember is tevékenykedik az országban, akik a szabályoknak megfelelően járnak el, és kifogástalan javító-karbantartó munkát végeznek. Amennyiben mégis bekövetkezik a baj, és a reparálás után nem sokkal ismét elromlik az áru, a fogyasztó bejelenti jótállási igényét az elvégzett szolgáltatás hibája miatt, azt a vállalkozás elismervény ellenében köteles átvenni kijavításra.

Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a javítandó dolog azonosításához szükséges adatokat, az átvételének idejét és azt az időpontot, amikor a tulajdonosa visszakapja a megjavított árut.

Ha pedig a hibás teljesítés miatt szükség van a javítandó áru elszállítására vagy visszaszállítására, erről – járművek, továbbá a tíz kilogrammnál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével – a vállalkozás köteles gondoskodni. Amennyiben az el-, illetve visszaszállítást a vállalkozás elmulasztja, azt a vállalkozás költségére a fogyasztó is elvégezheti vagy elvégeztetheti.

Mesterlista segíthetne a bajbajutottakon

Baranovszky György szerint minél előbb szükség lenne egy olyan országos mesteradatbázisra, amelyen azok a szakemberek szerepelnének, akik – megbízhatóan, számlát adva – valódi szakmai segítséget nyújtanak a meghibásodott termékekkel pórul járt fogyasztóknak. Tevékenységük színvonalát védjegy jelezné. Ebbe a körbe a cégek külön kérhetnék a felvételüket, amit csak azok nyerhetnének el, amelyek tényleg megfelelnek a szakmai közösség elvárásainak. A FEOSZ enökének meggyőződése, hogy az orosz–ukrán háború miatti menekültáradat hazánkban letelepedő része is csak növeli majd a tanácstalan, ám e téren is segítségre szorulók számát. A szakmai szervezet már kezdeményezte is ez ügyben a Fogyasztóvédelmi Tanács összehívását, és számítanak a szaktárca, az Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségére is.

Borítókép: Jobaházi András órásmester szaküzlete (Fotó: Máté Krisztián/Metropol)