Új állandó kiállítással várja a turistákat a nyíregyháza-sóstói múzeumfalu

A tavasz jelei közé tartozik, hogy kinyitnak a múzeumfalvak is, közöttük a nyíregyháza-sóstói skanzen. Méltán mondható, hogy ez a létesítmény a szentendrei után a második legszebb gyűjtemény, amely bemutatja hazánk északkeleti részének jellegzetes építményeit, tárgyait.

A sóstói múzeumfaluban belecsöppenünk egy 19. századbeli település életébe: megismerhetjük, hogyan éltek a szegény- és középparasztok, a kisnemesek, s mivel foglalkoztak, mit ettek, milyen szokásaik voltak. Beülhetünk egy régi iskola padjaiba, végigmehetünk egy műhelysoron a kovácsműhelyben, a borbélyüzletben, s betérhetünk a falu központjában lévő fakazettás templomba is. De kialakítottak egy Árpád-kori falut is. A skanzen szomszédságában van a pálinkaház, ahol meg lehet ismerkedni a szabolcsiak, szatmáriak, beregiek pálinkakultúrájának három csúcsával, az újfehértői fürtös meggyből, a szatmári szilvából és a szabolcsi almából készült röviditalokkal. A tirpák portán megismerkedhetünk a 18. században ide telepített szlovákok, a tirpákok életével is.

A nyitás napján, március 12-én új állandó kiállítással örvendeztették meg a publikumot. Ma már nagyon ritkán fordul elő az, ami a múzeumok születésekor még általánosan bevett gyakorlat volt. Jelesül, hogy magánszemélyek ajándékba ajánlják fel értékes gyűjteményüket. Ez történt meg, amikor Péchy Mária és férje, Kovács Gyula a Jósa András Múzeumnak adományozták a több mint 800 darabból álló kollekciójukat – tették ezt azzal a feltétellel, hogy a gyűjteményt kiállításon mutassák be a látogatók számára. Ez az utóbbi évtizedek legnagyobb értékkel bíró tárgyi gyarapodása volt a skanzennek. A Sóstói Múzeumfalu gyulaházi parókiaépületében a kollekció néprajzi és személyes vonatkozású tárgyait (például bútorok, festmények, ezüst evőeszközök) tárják a látogatók elé. Fontos információ az érdeklődőknek, hogy március 15-i nemzeti ünnepünkön a skanzen ingyen látogatható.