Váratlan kedvezmény az Otthon start programban, gigantikus beruházás a németektől, többmilliárdos viharkárok

Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a vállalkozásoknál van a helye! Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére a kormány tovább dolgozik a hazai kkv-k termelékenységének növelésén, méretugrásuk elősegítésén, és mindent megtesz beruházásaik támogatása érdekében. A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 program nyerteseinek listája jelentősen bővült, már több mint 1300 vállalkozás kapott pozitív támogatói döntést, összesen 104,3 milliárd forint értékben. A támogatások zöme a legkevésbé fejlett térségekbe kerül, a beruházások többsége az ipari, építőipari és logisztikai szektorokat érinti – közölte a héten a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Fotó: Shutterstock

A Szép-kártya továbbra is a belföldi turizmus egyik motorja, 2025 májusában a feltöltések összértéke közel 35 milliárd forintot tett ki. A kártyabirtokosok csaknem 43 milliárd forintot fizettek Szép-kártyáikkal, ami tízszázalékos növekedést jelent az előző évhez képest – jelezte csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A 2025. január–május közötti időszakban a Szép-kártya-feltöltések összértéke meghaladta a 204 milliárd forintot, ami ötszázalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kártyabirtokosok 2024. január–májusához képest 12 százalékkal többet, összesen 182 milliárd forintot használtak fel május végéig kártyáikról, így a Szép-kártyákon 142 milliárd forint áll még rendelkezésre.

Szép csendben újabb gigantikus beruházást hoznak Magyarországra a németek – ez nagyobb, mint a debreceni BMW-gyár

Egyedülálló technológiai és energetikai beruházás valósulhat meg Paks mellett. A német ParTec és a magyar 3D Lézertechnika szándéknyilatkozatot írt alá egy moduláris, hiperskálázható mesterségesintelligencia-adatközpont, egy agro-fotovoltaikus napelempark és egy nagy kapacitású energiatároló rendszer megvalósításáról. A több milliárd eurós projekt stratégiai szerepet szán Magyarországnak. A Paks melletti beruházás az egyik legnagyobb közép-európai MI- és energia-infrastruktúra projekt lesz – közölte az Eqs News. A fejlesztés helyszínválasztásának oka az energiabiztonság és az ország stabilitása mellett a kiváló szakember-ellátottság. Csak összehasonlításképp: a 3 milliárd eurós beruházási érték nagyobb, mint például a debreceni BMW-gyár kétmilliárd eurós fejlesztése.

Háromszázalékos lakáshitel: Orbán Viktor teljesen váratlanul új kedvezményt hirdetett meg, de nem mindenkinek

Jelentős új kedvezményt helyezett kilátásba a 3 százalékos lakáshitel kapcsán Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádiónak adott interjúban. Piaci hiteleknél sokszor az önerő mértéke 20-30 százalék, mire a kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a háromszázalékos lakáshitelnél ez csupán tíz százalék, ami megugorható.

Majd egy nagy horderejű bejelentést tett: – Most dolgozom azon, hogy az állami alkalmazottak esetében még itt is tudjunk további segítséget nyújtani.” Erről azonban többet egyelőre nem árult el. A Világgazdaság úgy tájékozódott, hogy ha az állami alkalmazottak köre azokat jelöli, akik direkt módon állnak az állam alkalmazásában, tehát kormánytisztviselők, rendfenntartó erők dolgozói stb., akkor mintegy négyszázezer főt érinthet a könnyítés. Természetesen ennél jóval szűkebb lehet a releváns létszám, hiszen csak azoknál jöhet szóba a háromszázalékos lakáshitel, akik első ingatlant szereznének.

Ha azonban az állami cégek dolgozóinál is bevezethetnék az önrészre vonatkozó kedvezményt, akkor már egy 700 ezres csoport lehet a kedvezményezett, de itt is érvényesül az első ingatlan kritériuma.

Az Otthon start bevezetésével egyébként a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint akár duplán jól járhatnak azok, akik valamely érintett térségben élnek és szeretnének helyben önállósodni, mivel a támogatott konstrukció egyben mentességet is jelent a közeljövőben önkéntes alapon alkalmazható, a települések önazonosság-védelmét szolgáló intézkedések alól.

Országszerte brutális pusztítást végeztek a viharok, több mint 7,5 milliárd forint kár keletkezett a lakásokban

A héten rendkívüli erejű vihar csapott le Magyarországra, az első három napon a Magyar Biztosítók Szövetsége-tagbiztosítókhoz érkezett kárbejelentések alapján 45 734 lakásban 7,526 milliárd forint kár keletkezett, ezáltal a lakásokban a vihar átlagosan 165 ezer forintnyi kárt okozhatott. A vállalatok, intézmények, önkormányzatok 1700 káreseményt jelentettek be, 1,941 milliárd forint értékben – közölte a Mabisz pénteken. Az idei viharkárokat követően is megfeszített erővel és megnövelt kapacitással igyekeznek a biztosítótársaságok segíteni az ügyfeleiken, hogy minél előbb megkezdődhessen a kárrendezés. Az ügyfelek a hagyományos telefonos vagy személyes ügyintézés mellett már akár online videóbejelentéssel vagy mobiltelefonon, illetve applikációk segítségével is bejelenthetik a kárukat.

Fontos, hogy a károsult első lépésként mindent pontosan dokumentáljon videófelvétellel vagy fotóval, a kárbejelentésben pontos adatokat adjon meg a biztosítójának, és ha szükséges, csak ezt követően mozdítson el bármit, azt is kizárólag kármentés céljából.