Célszerű előre hozni a betárolást

A földgáz a szokásos üzletmenetnek megfelelően – több irányból – érkezik hazánkba. A határkeresztező vezetékek jelenleg is teljes kapacitással rendelkezésre állnak, így Magyarország Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna irányából is tud földgázt importálni. A megkötött szerződések teljesítése folyamatos, a hazai piac megfelelően működik, esetleges fennakadásról, ellátási zavarról nem érkezett információ az iparági szereplőktől – erősítette meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A szervezet jelezte: folyamatosan figyelemmel kíséri az Európába irányuló földgázszállításokkal kapcsolatos fejleményeket. Magyarországra továbbra is a megszokott rendben jön az energiahordozó. Áprilisban elindult a felkészülés a következő fűtési szezonra. A kereskedők megkezdték a tárolók feltöltését, folyamatban van a hivatal által az egyetemes szolgáltatóknak kötelezően előírt 1,87 milliárd köbméter földgáz betárolása is.

A jogszabályok alapján 1,2 milliárd köbméterre emelkedik a biztonsági készlet mennyisége is: azaz a jelenleg rendelkezésre álló kilencszázmillió köbméter mellé kötelező további háromszázezer köbméter földgáz betárolása október 1-jéig. A hazai tárolókban jelenleg 1,24 milliárd köbméter földgáz van, ami 19,6 százalékos töltöttséget jelent.

– Az európai gáztárolók feltöltését célszerű a tavalyinál előbbre időzíteni. A múlt év egyik nagy tanulsága, hogy a töltés elhalasztása kínálathiányhoz vezethet. Az európai tárolók töltöttségi szintje jelenleg alacsonyabb az elmúlt években tapasztaltnál – hívta fel a figyelmet a helyzetre a minap Hortay Olivér. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a jövőbeli beszerzések veszélybe kerülhetnek, rá-

adásul a gázhiány várhatóan fokozódik. Így a magas árkörnyezet ellenére nem érdemes elhalasztani a beszerzéseket.

A Reuters hírügynökség gázipari vállalatok adatait idézve nemrégiben közölte, hogy Lengyelország gázkészletei rekordmagas szinten állnak, ami védelmet nyújt az országnak az orosz gázszállítások leállításával szemben.

Más európai országok gázkészletei azonban jellemzően az ötéves átlag alatt állnak, még a feltöltésre tett igyekezet ellenére is.

A lengyelek emiatt biztosítottnak látják az energiaellátást, és ezért nem is tervezik, hogy hozzányúljanak a rekordmagas, a tározókapacitás 76 százalékán álló készleteihez. Lapunk tegnap viszont megírta azt is, hogy a Gazprom orosz földgázkitermelő szerint a közvetlen szállítások felfüggesztése után Lengyelország orosz gázt vásárolt, mégpedig Németországtól, ahonnan a Jamal–Európa vezetéken keresztül érkezik vissza ellenirányban az energiahordozó. Ennek mennyisége mintegy napi harmincmillió köbméter, ami szinte pontosan megfelel a Gazprommal kötött szerződésben szereplő, az előző napokban exportált gázigénynek.

A Reuters azt is közölte, hogy Portugália vezeti a betárolási mezőnyt a gáztározók 88,1 százalékos töltöttségével. A Gas Infrastructure Europe adatai szerint ezt a szintet csak a nem uniós tag Nagy-Britannia múlja felül. Euró­pában a legnagyobb tárolókapacitással rendelkező Németország már törvénybe iktatta, hogy a téli szezon kezdetéig, október 1-jéig nyolcvan százalékra fel kell tölteni a föld alatti tározókat. A szükségletének nyolcvan százalékát Oroszországból fedező Ausztria alternatív forrásokból igyekszik feltölteni készleteit. A gáztározók töltöttségi aránya Németországban 33,5 százalékos, Ausztriában pedig 17,6 százalékos – idézte a Reuters hírét a távirati iroda.

Magyarország biztonságos ellátását a MEKH közleménye szerint jelenleg teljes mértékben garantálják a megkötött hosszú távú kereskedelmi szerződések. A folyamatos ellátáshoz ezenfelül rendelkezésre állnak a tárolói készletek, a belföldön kitermelt mennyiségek, a Horvátországon keresztül beszállított LNG-források, valamint a nyugati irányból érkező földgázbeszállítások is.

Borítókép: Hazánk már elkezdte a felkészülést a következő fűtési szezonra (Fotó: Kurucz Árpád)