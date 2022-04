Drágul a lakossági energia Horvátországban

A szociális juttatásokat 200 kunáról 400 kunára emelték, míg 4000 kuna összeghatárig (megközelítőleg 196 ezer forint) a nyugdíjasok egyszeri támogatásban részesülnek, a nyugdíjak nagyságától függően.

A gázártámogatás a mikro-, kis- és közép vállalkozásokat is érinti, egy meghatározott fogyasztásig, utalványos rendszerben.

Emellett Horvátország is küzd az üzemanyagár emelkedésével. Zágráb az elmúlt időszakban többször is maximálta a kőolajtermékek árát. Utoljára nem fagyasztotta be a kiskereskedelmi árakat, helyette rögzítette a kereskedői árrést és ideiglenesen csökkentette a benzin és a gázolaj jövedékiadó-mértékét.

Így a benzin és a gázolaj árát hetente korrigálják, a piaci folyamatoktól függően.