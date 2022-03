Bizarr helyzetből indul a gáztárolók feltöltése

Rubelszámla nyitása a megoldás Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Oroszországgal szemben barátságtalan országokkal folytatott földgáz-kereskedelem szabályairól szóló rendeletet, amely a szerződések alapján rubelalapú fizetési rendszert ír elő – közölte csütörtök délután az MTI. Erről maga Putyin beszélt egy, a légi közlekedési ágazat helyzetével foglalkozó aznapi videokonferencián. – Az ilyen országokból való partnereinknek világos és átlátható rendszert kínálunk: az orosz földgáz megvásárlásához rubelszámlát kell nyitniuk orosz bankokban, és holnaptól, folyó év április 1-jétől kezdve ezekről a számlákról kell majd fizetni a gázszállításokért – mondta az orosz elnök. Hangsúlyozta, hogy a fizetés ütemezésének megsértését az orosz fél a vásárló mulasztásának fogja tekinteni. Erre az esetre szankciókat helyezett kilátásba. – Nekünk senki nem ad el semmit ingyen, és mi sem fogunk jótékonykodni. Vagyis a hatályos szerződések le lesznek állítva közölte Putyin. Azt is hangoztatta, hogy Oroszországnak elfogadhatatlanok a dollárért és euróért folytatott gázkereskedelem kockázatai. A kifizetések átváltása orosz rubelre Putyin szerint fontos lépés Oroszország pénzügyi és gazdasági szuverenitásának megerősítése felé. Úgy vélekedett, hogy egy olyan helyzetben, amikor a nyugati országok pénzügyi rendszerét fegyverként használják fel, amikor ezen országok vállalatai megtagadják az orosz bankokkal, vállalatokkal és magánszemélyekkel kötött szerződések teljesítését, amikor a dollárban és euróban lévő vagyonokat befagyasztják, nincs értelme ezen országok fizetőeszközeit használni. – Mi is történik és történt voltaképpen? Az európai fogyasztókat elláttuk erőforrásainkkal, a jelen esetben a gázzal. Megkapták, fizettek nekünk euróban, amelyet aztán ők maguk befagyasztottak. Ezzel kapcsolatban minden okunk megvan azt hinni, hogy a gáz egy részét gyakorlatilag ingyen szállítottuk Európába. Természetesen ez így nem mehet tovább – fogalmazott az orosz vezető. Putyin érvelése szerint a hagyományos rendszerben, euróért vagy dollárért való további gázszállítások bevételét is blokkolás fenyegeti. Rámutatott, hogy a helyzet ilyen alakulását uniós kormányfők is kilátásba helyezték.