Töredékére esett a rezsiszámlával elmaradók száma az elmúlt tíz évben

A rezsicsökkentés bevezetése óta a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőszektorban is jelentősen csökkent a tartozással rendelkező lakossági fogyasztók száma és a tartozások összege is – mutatott rá adatbázisa alapján a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH). Hasonlóan javuló tendencia figyelhető meg a nem lakossági előfizetőknél is.

Míg 2013 januárjában földgázszámlája kiegyenlítésével még több mint 800 ezer lakossági fogyasztó esett késedelembe, addig ez a szám 2022 januárjában 294 ezer volt.

Ezzel párhuzamosan a földgázszolgáltatók lakossági kintlévősége is jelentősen csökkent: a 2013 januárjában nyilvántartott, csaknem harmincmilliárdos lakossági össztartozás 2022 első hónapjára harmadára, kevesebb, mint kilencmilliárd forintra olvadt. A nem lakossági szektorban 2013 januárjában csaknem hetvenezer késedelmes előfizető volt, ami 2022 januárjára 22 ezer alá csökkent, össztartozásuk pedig harmincmilliárdról 7,5 milliárd forintra apadt.

A villamosenergia-szektorban 2013 januárjában 1,8 millió hátralékos lakossági felhasználót tartott nyilván a hivatal csaknem harmincmilliárd forintos össztartozással. Az idén januárjára harmadára esett a tartozást felhalmozó lakossági előfizetők száma (652 ezer), össztartozásuk pedig 12 milliárdra apadt.

Feleannyi hátralékkal nyilvántartott nem lakossági fogyasztót tart számon most a hivatal: míg 2013 januárjában százezer ilyen volt, addig 2022 januárjában már csak 47 ezer.

A távhőágazatban a vizsgált időszakban megfeleződött a lakossági számlatartozások összege, az össztartozás 15 milliárdról hétmilliárdra csökkent, ezzel együtt pedig mérséklődött a hátralékos díjfizetők száma is, 188 ezerről 141 ezerre. A nem lakossági díjfizetők esetében a tartozások összege szintén jelentősen, ötmilliárdról 1,6 milliárd forintra mérséklődött.

