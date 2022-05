Van, amiben megelőztük Amerikát

A magyar gazdaság több területen is jelentős mértékben fejlődött az elmúlt tíz-tizenegy évben. Ennek eredményeként lehet hatékonyabban és gyorsabban kezelni a válságos időszakok nehézségeit is. A kormány konvergenciaprogramja példaként rámutat arra, hogy a nemzetközi adó-versenyképességi rangsorban hazánk a tizenharmadik helyet foglalja el a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamainak körében.

Olyan országokat előzünk meg, mint Ausztria, Szlovénia vagy az Egyesült Államok.

Az elmúlt évtizedben a munkát terhelő adózás jelentős reformokon ment keresztül. Ennek köszönhetően az ­adóék 2016-ról 2022-re több mint hét százalékponttal, 41,2 százalékra mérséklődött. A munkáltatók adóterheinek mértéke 28,5 százalékról 13 százalékra csökkent, emellett az adónemek száma is kevesebb lett. A bérekre rakódó terhek enyhülése mellett, az Európai Unióban egyedülállóan, a társasági nyereségadó mértéke 2017-től kilenc százalékra csökkent. Mindezeknek a változásoknak köszönhetően a magyar adórendszer egyre kedvezőbb feltételeket biztosít a befektetőknek, a vállalatoknak és munkavállalóknak is. Ez pedig a gazdaság teljesítőképességében is tükröződik: a bruttó hazai termék (GDP) volumene 2021 végére 37,6 százalékkal haladta meg a 2010-es szintet.